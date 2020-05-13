В России создали сервис для получения 10 тысяч рублей на детей

Оформить выплату на ребенка в 10 тысяч рублей можно будет через специальный сервис. Подать заявку для получения необходимо до 1 октября. Об этом сказано на сайте Минкомсвязи, пишет Lenta.ru.

- Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года), - говорится в тексте сообщения.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. По заявлению будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. По подсчетам Минтруда, дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей.

Подать заявление можно по ССЫЛКЕ.

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