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Пресс-секретарь президента заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента заболел коронавирусом

12 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Михаил Метцель/ТАСС
Сейчас он находится в больнице

12 мая Дмитрий Песков заявил, что заболел COVID-19, об этом он рассказал РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что сейчас он находится в больнице. Напомним, что пресс-секретарь президента не первое высокопоставленное лицо, которого настигла эта зараза. Так, 30 апреля стало известно, что коронавирусом заболел глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, на 11 мая в Коми лабораторно подтверждено 847 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 15 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 219 пациентов выздоровело.

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Комментарии 1

час назад злой
сдохни лупатый и своего босса зарази
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