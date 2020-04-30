У премьер-министра России диагностировали коронавирус

Глава кабмина Михаил Мишустин лично сообщил о своем заболевании. Он рассказал, что сдал тесты и они дали положительный результат, после чего премьер-министр, в соответсвии с правилами, отправился на самоизоляцию, пишет ТАСС.

- Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам, - отметил премьер-министр.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни. Глава государства отметил, что такое может произойти с каждым, и он всегда об этом говорит:

- Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, коллеги из администрации президента, безусловно, находитесь в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись, - прокомментировал Владимир Путин.

Российский лидер выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей.

- Хочу вам сказать: без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься, - заключил президент.

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