В Сыктывкаре заметили вытекающую из-под земли «нефть» (фото)

10 мая в столице КОми заметили нечто странное: рядом с АТП из земли сочилась черная жидкость, похожая на нефть. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

По слвоам горожан, днем у АТП на Сысольском шоссе из земли стала сочиться странная черная жидкость, очень напоминающая нефть. Опасения очевидцев, судя пов сему, оказались не беспочвенными - горожане утверждают, что вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые оцепили территорию. Это видно на снимках, которые успели сделать сыктывкарцы. Нефть из-под земли, к слову, не самое странное событие в столице Коми на этой неделе. Оиниз горожан недавно рассказал, что в его дом пытались ворваться сатанисты. Портал PG11.ru поговорил с сыктывкарцем и выяснил все подробности.

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