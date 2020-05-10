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В Сыктывкаре заметили вытекающую из-под земли «нефть» (фото)

В Сыктывкаре заметили вытекающую из-под земли «нефть» (фото)

10 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Семён Попов
Очевидцы запечатлели происходящее на смартфоны

10 мая в столице КОми заметили нечто странное: рядом с АТП из земли сочилась черная жидкость, похожая на нефть. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

По слвоам горожан, днем у АТП на Сысольском шоссе из земли стала сочиться странная черная жидкость, очень напоминающая нефть. Опасения очевидцев, судя пов сему, оказались не беспочвенными - горожане утверждают, что вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые оцепили территорию. Это видно на снимках, которые успели сделать сыктывкарцы.Нефть из-под земли, к слову, не самое странное событие в столице Коми на этой неделе. Оиниз горожан недавно рассказал, что в его дом пытались ворваться сатанисты. Портал PG11.ru поговорил с сыктывкарцем и выяснил все подробности.

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МЧС Необычное

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Семён Попов получает гонорар в размере 250 рублей за сообщение и фото. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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