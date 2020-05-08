«Я слышал какие-то сатанинские молитвы»: в квартиру сыктывкарца пытались вломиться неизвестные

В Сыктывкаре произошел странный случай. Горожанин рассказал, что в его дом пытались ворваться сатанисты. Портал PG11.ru поговорил с сыктывкарцем и выяснил все подробности.

Сыктывкарец Олег Лямпин рассказал, что все произошло утром 8 мая в одном из домов на улице Громова. Мужчина проснулся от странных звуков за дверью своей квартиры:

- В 4 утра я услышал стуки в дверь и царапание, казалось, что ногтей. Так как я живу один, было жутковато. Я подошел к двери, спросил кто. Мне никто не отвечал, я лишь слышал какие-то сатанинские молитвы невнятные. Я перепугался, потому что они начали ломиться в дверь и говорить неадекватные вещи.

Олег рассказал, что по шорохам за дверью было понятно, что там было четыре или пять человек.

- Я уже начал искать пути отступления, но вариантов не было, не с балкона прыгать же. Сатанисты через минут 40 ушли, я успокоился, но долго не мог заснуть после этой истории. Да и утром из дома выходить страшно было. Кто знает, может, они еще там меня поджидают, сумасшедших людей достаточно. Но ближе к обеду мне понадобилось пойти в магазин за продуктами.

Когда сыктывкарец вышел из квартиры, то увидел, что на его двери изображена звезда в кругу, а на полу стоят сожженные черные свечи.

- Хорошо, что хоть дверь не подожгли. Неужели люди на самоизоляции так развлекаются или это секта какая-то? Каким-то мелом что ли звезду рисовали. Когда стирал, остались царапины. Обидно даже, дверь испоганили.

В полицию обращаться сыктывкарец смысла не видит:

- Ко мне как-то зимой сосед пьяный стучался, я набирал в полицию. В итоге ко мне приехали через два дня и спросили, все ли нормально. После этого я понял, что смысла им звонить нет.

Мужчина не представляет, кто бы это мог быть, но выразил надежду, что после публикации к нему «не сбегутся сатанисты всего города».

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