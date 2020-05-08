Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Я слышал какие-то сатанинские молитвы»: в квартиру сыктывкарца пытались вломиться неизвестные

«Я слышал какие-то сатанинские молитвы»: в квартиру сыктывкарца пытались вломиться неизвестные

08 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Олег Лямпин / Пентаграмма на двери горожанина
Все произошло рано утром

В Сыктывкаре произошел странный случай. Горожанин рассказал, что в его дом пытались ворваться сатанисты. Портал PG11.ru поговорил с сыктывкарцем и выяснил все подробности.

Сыктывкарец Олег Лямпин рассказал, что все произошло утром 8 мая в одном из домов на улице Громова. Мужчина проснулся от странных звуков за дверью своей квартиры:

- В 4 утра я услышал стуки в дверь и царапание, казалось, что ногтей. Так как я живу один, было жутковато. Я подошел к двери, спросил кто. Мне никто не отвечал, я лишь слышал какие-то сатанинские молитвы невнятные. Я перепугался, потому что они начали ломиться в дверь и говорить неадекватные вещи.

Олег рассказал, что по шорохам за дверью было понятно, что там было четыре или пять человек.

- Я уже начал искать пути отступления, но вариантов не было, не с балкона прыгать же. Сатанисты через минут 40 ушли, я успокоился, но долго не мог заснуть после этой истории. Да и утром из дома выходить страшно было. Кто знает, может, они еще там меня поджидают, сумасшедших людей достаточно. Но ближе к обеду мне понадобилось пойти в магазин за продуктами.

Когда сыктывкарец вышел из квартиры, то увидел, что на его двери изображена звезда в кругу, а на полу стоят сожженные черные свечи.

- Хорошо, что хоть дверь не подожгли. Неужели люди на самоизоляции так развлекаются или это секта какая-то? Каким-то мелом что ли звезду рисовали. Когда стирал, остались царапины. Обидно даже, дверь испоганили.

В полицию обращаться сыктывкарец смысла не видит:

- Ко мне как-то зимой сосед пьяный стучался, я набирал в полицию. В итоге ко мне приехали через два дня и спросили, все ли нормально. После этого я понял, что смысла им звонить нет.

Мужчина не представляет, кто бы это мог быть, но выразил надежду, что после публикации к нему «не сбегутся сатанисты всего города».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

ProGorod платит за новости Необычное

Читайте также: В коми заповеднике объявился медведь-каннибал

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Олег Лямпин получает гонорар в размере 250 рублей за сообщение и фото. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре появится 12-метровая скамейка за миллион рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В Коми ребенок выпал из окна и умер Читать
06 мая
Стало известно, какая погода будет на 9 Мая в Сыктывкаре Читать
03 мая
В Коми зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Эксперт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую
05 мая
Предполагаемые сроки окончания эпидемии COVID-19 в России сдвинулись
28 апреля
Сидим дома: в России продлили режим самоизоляции
22 апреля
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru