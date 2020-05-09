В Сыктывкаре появилась «Стена памяти» из 2,5 тысяч снимков красноармейцев

В центре Сыктывкара появилась инсталляция «Стена памяти». Баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны создали в рамках акции к 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Инсталляция расположилась около площадки «под часами» на пересечении улиц Коммунистической и Первомайской. Полотна собраны из двух с половиной тысяч снимков красноармейцев, которые предоставили жители Сыктывкара. Фотографии представляют собой мозаику, которая составлена на основе порядка десяти тысяч повторяющихся снимков для получения целостных картин. В итоге получились известные всем изображения водружения Знамени Победы над Рейхстагом и легендарного советского военного самолета Ил-2.

- Благодарю всех горожан, кто принял участие в акции. «Стена памяти» будет находиться на этом месте долго, поэтому каждый желающий после снятия ограничительных мер сможет рассмотреть инсталляцию в деталях. Много наших земляков ковали эту Победу и мы действительно гордимся их подвигу, - сказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Напомним, сегодня горожане могут присоединиться к общероссийским акциями и стать зрителями десятков мероприятий ко Дню Победы. Так, в эфире основных теле-радиоканалов в 10.00 с обращением выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. В 15.00 в официальном паблике мэрии начнётся видеоконцерт по случаю 75-летию Победы с участием творческих коллективов Сыктывкара и Эжвинского района. Подробную информацию о мероприятиях ищите ЗДЕСЬ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»