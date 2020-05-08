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День Победы онлайн: полная афиша мероприятий в Сыктывкаре

День Победы онлайн: полная афиша мероприятий в Сыктывкаре

08 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / День Победы-2019 в Сыктывкаре
Программа ожидается не менее насыщенной, чем в прошлом году

9 мая горожане могут присоединиться к общероссийским акциями и стать зрителями десятков мероприятий ко Дню Победы. Полное расписание их проведения предоставили в городской мэрии.

Так, в эфире основных теле-радиоканалов в 10.00 с обращением выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. В 15.00 в официальном паблике мэрии начнётся видеоконцерт по случаю 75-летию Победы с участием творческих коллективов Сыктывкара и Эжвинского района.

По окончании «Минуты молчания», которая начнется в 19.00 часов по центральным телеканалам, все жители Сыктывкара приглашаются на балкон или к окну, чтобы вместе с соседями и жителями соседних домов коллективно исполнить песню «День Победы». Приветствуется, если в руках будут портреты ветеранов.

Кроме того, ожидается интересная акция «Фонарики Победы» – 22.00 сыктывкарцам в знак памяти предлагается подойти к окнам и зажечь «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и так далее. Цель акции – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком.

Также с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 часов в городе будет производиться трансляция песен патриотической тематики на уличные громкоговорители. В этом году в онлайн формате пройдёт и акция «Бессмертный полк». Сыктывкарцам предложено сфотографироваться с портретами дедов или записать видео.

Далее необходимо опубликовать пост на своей странице в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм – с хэштегом #Бессмертныйполкдома. 9 Мая будет идти онлайн-трансляция о том, как люди отмечают День Победы, на сайте moypolk.ru. Ваша история, размещенная в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома автоматически попадет на сайт проекта.

Также горожане могут насладиться целым рядом онлайн-мероприятий от городских учреждений:

Централизованной библиотечной системой г. Сыктывкара подготовлено несколько площадок для игр: с 9.00 до 20.00 часов будет проведена онлайн- игра «Победа kwiz», посвященная Великой Отечественной войне (https://vk.com/cgbsykt).

В это же время в группе Центральной детской библиотеки развернется интерактивная открытка-поздравление «Этот день Вы приближали, как могли» (https://vk.com/club45655260). С 12.00 до 20.00 у желающих появится возможность спеть в виртуальном караоке «Споем, друзья» военные песни (https://vk.com/cgbsykt).

Эжвинская централизованная библиотечная система готовит Онлайн-акцию «Литературный бессмертный полк». Акция будет проходить в социальной сети Вконтакте «Библиотеки Эжвы» и «Светоч». В видеороликах будет представлена информация о коми и русских писателях- фронтовиках (https://vk.com/club39793677https://vk.com/cb_svetoch).

Центром досуга и кино «Октябрь» (Https://vk.com/oktyabrchov) подготовлена обширная онлайн-программа:

  • 09.00 – История праздника. Поздравление (https://vk.com/october_komi);
  • 10.30 – «Мы о войне стихами говорим», стихотворные произведения, посвященные Великой Отечественной войне (https://vk.com/october_komi);
  • 11.00 – Онлайн – марафон песен о войне «Песня тоже воевала» (https://vk.com/october_komi);
  • 11.00 – Акция «Кинотеатр Победы»: кинофильм ««Нормандия – Неман»;
  • 12.00 – Проект к 240-летию Сыктывкара «Символ Северной столицы» (https://vk.com/october_komi);
  • 12.00 – Праздничный концерт, посвящённый Победе в ВОВ на Красной площади (2015 г.) (https://vk.com/kz_syktyvkar);
  • 12.30 – Акция «Георгиевская ленточка» (https://vk.com/october_komi);
  • 13.00 – Тема войны в творчестве Булата Окуджавы (https://vk.com/october_komi);
  • 13.00 – Акция «Кинотеатр Победы»: кинофильм «Баллада о солдате»;
  • 14.00 – Онлайн-поздравление группы «Регион 11» (https://vk.com/october_komi);
  • 14.00 – Акция «Стена Памяти. Герои Верхнего Чова»;
  • 15.00 – «Летит Победа над планетой» трансляция концерта творческих коллективов г. Сыктывкара (https://vk.com/october_komi);
  • 15.00 – Акция «Кинотеатр Победы»: кинофильм «Хроника пикирующего бомбардировщика»;
  • 16.00 – «Песни Победы». История создания песен Великой Отечественной (https://vk.com/october_komi);
  • 16.00 – Акция «Мы все равно скажем спасибо»;
  • 17.00 – Акция «Кинотеатр Победы»: кинофильм «Был месяц май»;
  • 17.00 – «Победа одна на всех», Праздничный концерт, посвящённый Победе в ВОВ на Красной площади (2018 г.);
  • 18.00 – Поздравительное видеообращение от воспитанников театральной студии «Лайк»;
  • 22.00 – Прямая трансляция салюта на День Победы (г. Москва).

Дом развития культуры и искусства готовит онлайн концерт по архивным записям концертных номеров местных коллективов с 12.00 часов. Также в рамках онлайн- концерта демонстрация видеоролика из фотографий участников Великой Отечественной войны, собранных от жителей города в социальных сетях (https://vk.com/id167195793).

Также в эфире радиостанции «Европпа Плюс Коми» 100,3 FM с 12.45 до 14.00 часов прозвучит программа, подготовленная Дворцом культуры Бумажников: концерт «В одном строю», военные истории Слободы, поздравления от руководителей организаций и известных людей Эжвы и исполнение песни «Этот День Победы» всей Эжвой.

Мероприятия учреждений Эжвы

КДЦ «Шудлун» (https://vk.com/shudlun)

  • 11.00 – «Кинематограф Победы»: «В бой идут одни старики»
  • 13.00 – Радио Шудлун «Поём двором»
  • 15.00 – «Кинематограф Победы»: «Мы из будущего»
  • 18.30 – творческая программа «Победа в сердце каждого живёт»
  • 20.00 – «Салют Победы» - видеоколлаж фейерверков городов России в День Победы. Историческая справка.

Эжвинский центр коми культуры (https://vk.com/id200427627)

Онлайн-поздравление и песенный флешмоб, посвящённый Дню Победы от сотрудников и НКО Эжвинского центра коми культуры.

Эжвинская детская художественная школа (https://vk.com/public66295208)

Подведение итогов V Районной олимпиады по изобразительному искусству «Знатоки искусства», посвящённая 75-летию победы в ВОВ.

Эжвинская централизованная библиотечная система (https://vk.com/cbsezhva)

  • «Литературный бессмертный полк» - акция
  • «Строка, оборванная пулей» - викторина;
  • «Узнай поэта по фрагменту видеозаписи» - игра

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