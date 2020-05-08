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В Коми спасли собаку, которую бросили умирать на острове

В Коми спасли собаку, которую бросили умирать на острове

08 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото СПАС-Коми
Животное могло утонуть

В Ухте спасателям довелось помочь очередной собаке, которая оказалась одна посреди реки. Об этом со ссылкой на «СПАС-Коми» сообщает «Комиинформ».

Инцидент произошел 7 мая. Спасателям поступил необычный вызов: люди просили помочь собаке, которая находилась на острове в двух километрах вниз по течению от поселка Шудаяг. Неизвестные привязали животное к кустам и оставили его умирать, ведь вода за время ожидания спасателей прибыла на 40 сантиметров.К счастью, на вызов вскоре прибыла спасгруппа, которая на лодке подплыла к острову и вытащила пса из передряги.

Напомним, что 19 апреля в Ухте другая собака прогуливалась по льду, как вдруг он тронулся и животное оказалось в ловушке. Льдина поплыла по течению, а затем пристала к острову у железнодорожного моста. Люди, увидев такую картину, вызвали спасателей, который добрались до пса на надувной лодке и эвакуировали его.

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