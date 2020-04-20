В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео)

19 апреля в поселке Дежнево на реке Ухта произошел необычный инцидент. Горожане заметили собаку, которая плыла по воде на льдине и решили, что животному нужна помощь. Об сообщили в паблике фонда «Добрый город».

По словам горожан, 19 апреля собака прогуливалась по льду, как вдруг он тронулся и животное оказалось в ловушке. Льдина поплыла по течению, а затем пристала к острову у железнодорожного моста. Люди, увидев такую картину, вызвали спасателей, который добрались до пса на надувной лодке и эвакуировали его. Собаку передали сотрудникам благотворительного фонда помощи животным «Добрый город».

Кстати, в марте волонтеры из Сыктывдинского района выхаживали бездомного пса по кличке Гиена, который выжил в стычке с волком. После сообщения несколько человек решили спасти собаку. Чтобы доставить ее к врачу, животное несколько часов пришлось вылавливать в снегу, а когда пса поймали и привезли в ветклинику, тот уже потерял силы.

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