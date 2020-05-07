Пик заболеваемости коронавирусом в России может не наступить

Фазу так называемого пика заболеваемости коронавирусом в России возможно удастся пройти спокойно. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в интервью телеканалу «Россия-24».

Специалист считает, что распространение удастся сгладить за счет принятых правительством и Роспотребнадзором мер:

- Если бы мы этого не сделали, то рост и кривая заболеваемости были бы совершенно иные. Это позволило выиграть две-три недели до пикового роста, поэтому этого пика, который все ожидают, может и не быть, - сказал специалист.

Тем не менее, если пик и наступит, то ждать его стоит в середине мая. Такое заявление 3 числа сделал директор Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Напомним, что 6 мая Роспотребнадзор разработал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.

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