В Сыктывкаре появится 12-метровая скамейка за миллион рублей

Рядом с одной из школ столицы Коми планируют разместить деревянную скамью длиной в 12 метров. Об этом сказано в документе на сайте госзакупок, который разместила администрация города.

Скамейка появится около школы №1 по улице Чернова, 12. Согласно бумагам, она должна быть выполнена из сосны с металлическими элементами, а также выдерживать лютые морозы до -45 градусов. Начальная стоимость контракта – чуть более 905 тысяч рублей. Сейчас мэрия ищет потенциальных подрядчиков, аукцион стартует 18 мая.

Кстати, о благоустройстве. Недавно в столице Коми демонтировали корабль с площадки у «Детского мира». На состояние корабля в мэрию неоднократно жаловались и сами жители города. В итоге в администрации Сыктывкара было принято решение снять фрегат с постамента для проведения оценки стоимости реставрационных работ, исходя из которой и будет решаться дальнейшая судьба арт-объекта.

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