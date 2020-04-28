Из центра Сыктывкара исчез знаменитый деревянный корабль

28 апреля в столице Коми демонтировали корабль с площадки у «Детского мира». Об этом сообщает мэрия города.

Арт-объект убрали и перевезли на территорию ИК-25 для проведения оценки стоимости реставрационных работ. В организации демонтажных работ участвовали семь сотрудников предприятия, также были задействованы автокран, автовышка и грузовая машина для перевозки фрегата.

Демонтаж проводился в два этапа: сначала сняли мачту корабля, а затем спустили и саму палубу. Деревянные элементы корабля за годы нахождения под открытым небом обветшали, что негативно отразилось на его внешнем виде и может представлять угрозу здоровью для находящихся в непосредственной близости к объекту горожан.

На состояние корабля в мэрию неоднократно жаловались и сами жители города. В итоге в администрации Сыктывкара было принято решение снять фрегат с постамента для проведения оценки стоимости реставрационных работ, исходя из которой и будет решаться дальнейшая судьба арт-объекта.

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