Как отпраздновать День Победы дома: подборка онлайн-сервисов для сыктывкарцев

В Сыктывкаре отменили парад в честь Дня Победы. Многие сыктывкарцы интересуются, как им праздновать. Портал PG11.ru узнал, как можно отметить День Победы, не нарушая режим самоизоляции.

Помните нас

Фото с сайта

На сайте «Помните нас» можно найти более 14 тысяч памятников и мемориалов в России и за рубежом, посвященных Великой Отечественной войне. Вся информация представлена каталогом с описанием мест, фотографий. Нужный монумент можно найти по ключевым словам.

Победители

Фото с сайта

На сайте «Победители» можно найти записи о людях, которые принимали участие в боевых действиях. Ветераны могут найти здесь своих однополчан. Также есть мультимедийная карта, которая объединяет в себе исторические факты, воспоминания и хроники.

Я помню

Фото с сайта

Сыктывкарцы могут почтить память участников ВОВ на сайте «Я помню» . Здесь собрано более трех тысяч интервью с ветеранами. Они рассказали свою нелегкую историю, поделились сокровенным. Также можно найти письма и фотографии с фронта.

Бессмертный полк



Фото с сайта

«Бессмертный полк» собирает данные об участниках Великой Отечественной. Здесь любой может рассказать о своих родственниках, которые участвовали в войне, и поделиться их героическими подвигами. Так как шествие полка 9 мая не состоится, министр культуры России Елена Безрукова предложила устроить флешмоб в социальных сетях. Люди должны выложить фотографии своих родственников, которые участвовали в войне.

Памятные медали

voenpro.ru

Каждый сыктывкарец может бесплатно заказать себе памятную медаль в честь 75-летия победы. Правда за доставку придется заплатить - она стоит 300 рублей.

Календарь победы



Фото с сайта

«Календарь Победы» - мультимедийный проект, который собрал все ключевые события войны. На сайте можно найти информацию о сражениях, статьях из фронтовых газет, рассказах о подвигах отдельных людей, песни, стихи и андекдоты.

Victory Day

Фото с сайта

Не стоит забывать, что каждый может приготовить дома знаменитые фронтовые блюда. На сайте victory-day можно найти такие знаменитые рецепты как «солянка тыловая», «солдатские щи», «макароны балтийские», пироги с гречкой, кашу с чесноком и многие другие.

Мемориал

Фото с сайта

Почтить память погибших и пропавших без вести поможет банк данных «Мемориал». Проект создан по инициативе Министерства Обороны РФ. На нем содержатся около 17 миллионов цифровых копий документов пропавших без вести.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»