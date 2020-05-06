Стало известно, какая погода будет на 9 Мая в Сыктывкаре

Последние пару дней погода балует сыктывкарцев солнцем и по-настоящему летним теплом. А какая погода ожидается на 9 Мая? Об этом порталу PG11.ru рассказали в гидрометцентре Коми.

В мае погода будет переменчивой. Так, сейчас Коми находится во власти циклона, который принес теплые воздушные массы. 4 мая в Сыктывкаре температура была на 4 градуса выше нормы, 7 мая ожидается температура на 8 градусов выше нормы. После этого погода ненадолго испортится, начнутся дожди и немного похолодает. 8 мая ночью ожидается +10…+12, днем +20…+22, 9 мая температура ночью опустится до +8…+10, а днем до +12…+14.

После праздников тепло волнами начнет возвращаться в Коми и уже к 20 числу можно рассчитывать на стабильно жаркую погоду.

Напомним, метеорологи предсказывают жителям Коми переменчивый май. В этом месяце ожидаются осадки, грозы и даже похолодания. Об этом заявили ЦГМС региона.

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