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Врио главы Коми рассказал, повлияет ли пандемия на чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре

Врио главы Коми рассказал, повлияет ли пандемия на чемпионат мира по бенди в Сыктывкаре

06 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкар.рф / Эскиз будущего республиканского стадиона
После проведения турнира стадион будет предоставлен жителям республики

Владимир Уйба отчитался о ходе реконструкции Республиканского стадиона. В ходе своего видеообращения к жителям региона он рассказал, как повлияла пандемия на подготовку к чемпионату мира по бенди, который пройдет в 2021 году в Сыктывкаре.

Руководитель региона отметил, что после проведения турнира стадион будет предоставлен жителям республики для занятий физкультурой и спортом. Проектом реконструкции предусмотрены устройство спортивной арены и навесов над местами для зрителей, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиа-табло.

По плану на первом этаже появится входная зона для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, а также вспомогательные помещения. На втором этаже расположится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков.

На верхних этажах планируется разместить конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала. Кроме того, в планах реконструкция запасного поля стадиона.

- Мне докладывают о ходе реконструкции. Все идет по плану. Мы абсолютно спокойно успеваем к этому мировому соревнованию. Конечно, это будет праздник и для страны, и для республики. Мы его встретим и проведем достойно, с присущим нам гостеприимством, - сказал Владимир Уйба.

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