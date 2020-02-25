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Фоторепортаж: как в Сыктывкаре реконструируют стадион за три миллиарда рублей

Фоторепортаж: как в Сыктывкаре реконструируют стадион за три миллиарда рублей

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Реконструкция Республиканского стадиона
Для работ задействовали около 210 человек

В конце 2019 года началась реконструкция Республиканского стадиона, чтобы на нем можно было провести Чемпионат мира по хоккею с  мячом. Сейчас работы в самом разгаре. Корреспондент портала PG11.ru побывал на стадионе и подготовил фоторепортаж.Для работ задействовали около 210 человек. Рабочие уже выполнили работы по устройству котлована под западную трибуну стадиона, вырубили деревья, которые попадают под пятно застройки. Также они завершили демонтаж конструкций западной трибуны, светового табло и двух из четырех осветительных мачт. До сих пор продолжаются работы по переносу тепловых сетей и сетей электроснабжения, демонтаж конструкций северной и южной трибун, устройство шпунтового ограждения, забивка свай и устройство фундамента западной трибуны. Напомним, на все работы потратят 3 миллиарда рублей. Первый этап - это устройство арены, создание КПП, наземных стоянок для авто и автобусов, реконструкцию южной, западной и северной трибун, а также тренировочного поля. На втором этапе построят две многоуровневые стоянки, а затем начнут общественные работы. Трибуны планируют закончить к ноябрю 2020-го.Всего новый стадион будет вмещать 8699 человек. 1718 из них на северной трибуне, 4752 - на западной и еще 1730 - на южной. Оставшиеся 499 - на трибуне тренировочного поля. Все закончится ориентировочно 29 января 2021 года. Напомним, что именно в том году на стадионе планируют принять Чемпионат мира по хоккею с мячом. Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как вы считаете, удастся ли завершить реставрацию стадиона в планируемые сроки? Пишите в комментариях.

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