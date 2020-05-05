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В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

В России запретили продажу алкоголя в жилых домах

05 мая 2020 Возрастное ограничение: 16+
istockphoto.com
Напитки запрещено продавать в заведениях, менее 20 квадратных метров

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в «наливайках» на первых этажах жилых домов. Об этом сообщают «Известия».

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля документу, спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь не превышает 20 квадратных метров. При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

По мнению авторов законопроекта, жители домов, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум.

Кстати, недавно член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Он предлагает ввести особый режим реализации такой продукции до 1 мая - не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

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