От пекаря до гранатометчика: самые необычные вакансии в Коми

От пекаря до гранатометчика: самые необычные вакансии в Коми05 мая 2020
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Фото: Минобороны РФ
Нужен лишь небольшой опыт работы и соответствующие навыки
Этой весной жителям Республики Коми, которые ищут работу, было из чего выбрать. В августе на известном портале по поиску работы hh.ru им было предложено более тысячи вакансий. Большинство из них ориентированы на работников продаж, но были и весьма необычные рабочие места: аналитики сайта выбрали пять самых нестандартных из них.
Начальник международного отдела - до 40 000 рублей на руки
Эта вакансия требует как опыта работы около 1-3 лет, так и целый ряд качеств. Так, от соискателя просят иметь высшее образование, свободно владеть письменным и устным английским языком, иметь релевантный опыт работы, владеть прикладным программным обеспечением, в том числе MS Office (Word, Excel, Power Point) на уровне продвинутого пользователя и знать основы законодательства Российской Федерации в области работы с иностранными гражданами и международной деятельности.
Также желательно:
- Высокие коммуникативные навыки (в том числе ведение переговоров и презентаций)
- Высокая работоспособность
- Умение работать с большим количеством разноплановых задач оперировать большими данными
- Готовность решать имеющиеся задачи в сжатые сроки
- Клиентоориентированный подход
В обязанности сотрудника тоже входит немало пунктов:
- Координация и развитие международных проектов университета
- Сотрудничество с зарубежными университетами и организациями
- Работа с иностранными обучающимися
- Взаимодействие с органами МВД по соблюдению университетом визово-миграционного законодательства РФ
- Организация работы подготовительного отделения при международном отделе
- Реализация политики международного присутствия университета в информационном поле
- Рекрутинг иностранных граждан на обучение в университете
- Входящая и исходящая академическая мобильность студентов и сотрудников
- Организация международных мероприятий на базе университета
- Протокольные функции (в том числе организация визитов иностранных делегаций)
- Организация работы локального центра тестирования иностранных граждан в рамках государственной системы тестирования по русскому языку
- Подготовка отчетов, документов, приказов, статистических и аналитических материалов
- Другие релевантные направления деятельности
Пекарь-тестомес в Гипермаркет
На этой вакансии просят не так много поыта - всего одного года будет достаточно. Работодатель предлагает сменный график, официальную заработную плату, корпоративное обучение, а также корпоративные пенсионные программы.
Обязанности:
- Расстойка теста;
- Выпечка хлебобулочных изделий;
- Упаковка, выкладка товара, контроль сроков годности.
Требования:
- Образование не ниже среднее специального по профилю пекарь - кондитер (либо опыт работы от 1-го года);
- Опыт работы в аналогичной должности приветствуется;
- Работоспособность, дисциплинированность.
Стрелок-помощник гранатометчика - от 25 000 до 70 000 рублей на руки
А вот здесь опыт работы не требуется вовсе. При этом предлагается денежное довольствие от 25 до 70 тыс. руб. ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада.
В комплекте и другие стандартные предложения для контрактиников:
- Жилищное обеспечение: вступление в накопительную-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 6 млн. руб. с погашением за счет средств федерального бюджета. Служебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья.
- Ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).
- Бесплатное медицинское обеспечение.
- Бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.
- Бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удаленных регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной службы.
- Право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Требования:
- По уровню образования: не ниже основного общего.
- По состоянию здоровья: не ниже Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями.
- По результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории.
- По уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трех упражнениях - на силу, быстроту и выносливость.