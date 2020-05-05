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От пекаря до гранатометчика: самые необычные вакансии в Коми

От пекаря до гранатометчика: самые необычные вакансии в Коми

05 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Минобороны РФ
Нужен лишь небольшой опыт работы и соответствующие навыки

Этой весной жителям Республики Коми, которые ищут работу, было из чего выбрать. В августе на известном портале по поиску работы hh.ru им было предложено более тысячи вакансий. Большинство из них ориентированы на работников продаж, но были и весьма необычные рабочие места: аналитики сайта выбрали пять самых нестандартных из них.

Начальник международного отдела - до 40 000 рублей на руки

Эта вакансия требует как опыта работы около 1-3 лет, так и целый ряд качеств. Так, от соискателя просят иметь высшее образование, свободно владеть письменным и устным английским языком, иметь релевантный опыт работы, владеть прикладным программным обеспечением, в том числе MS Office (Word, Excel, Power Point) на уровне продвинутого пользователя и знать основы законодательства Российской Федерации в области работы с иностранными гражданами и международной деятельности.

Также желательно:

  • Высокие коммуникативные навыки (в том числе ведение переговоров и презентаций)
  • Высокая работоспособность
  • Умение работать с большим количеством разноплановых задач оперировать большими данными
  • Готовность решать имеющиеся задачи в сжатые сроки
  • Клиентоориентированный подход

В обязанности сотрудника тоже входит немало пунктов:

  • Координация и развитие международных проектов университета
  • Сотрудничество с зарубежными университетами и организациями
  • Работа с иностранными обучающимися
  • Взаимодействие с органами МВД по соблюдению университетом визово-миграционного законодательства РФ
  • Организация работы подготовительного отделения при международном отделе
  • Реализация политики международного присутствия университета в информационном поле
  • Рекрутинг иностранных граждан на обучение в университете
  • Входящая и исходящая академическая мобильность студентов и сотрудников
  • Организация международных мероприятий на базе университета
  • Протокольные функции (в том числе организация визитов иностранных делегаций)
  • Организация работы локального центра тестирования иностранных граждан в рамках государственной системы тестирования по русскому языку
  • Подготовка отчетов, документов, приказов, статистических и аналитических материалов
  • Другие релевантные направления деятельности

Пекарь-тестомес в Гипермаркет

На этой вакансии просят не так много поыта - всего одного года будет достаточно.  Работодатель предлагает сменный график, официальную заработную плату, корпоративное обучение, а также корпоративные пенсионные программы.

Обязанности:

  • Расстойка теста;
  • Выпечка хлебобулочных изделий;
  • Упаковка, выкладка товара, контроль сроков годности.

Требования:

  • Образование не ниже среднее специального по профилю пекарь - кондитер (либо опыт работы от 1-го года);
  • Опыт работы в аналогичной должности приветствуется;
  • Работоспособность, дисциплинированность.

Стрелок-помощник гранатометчика - от 25 000 до 70 000 рублей на руки

А вот здесь опыт работы не требуется вовсе. При этом предлагается денежное довольствие от 25 до 70 тыс. руб. ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада.

В комплекте и другие стандартные предложения для контрактиников:

  • Жилищное обеспечение: вступление в накопительную-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 6 млн. руб. с погашением за счет средств федерального бюджета. Служебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья.
  • Ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).
  • Бесплатное медицинское обеспечение.
  • Бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.
  • Бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удаленных регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной службы.
  • Право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.

Требования:

  • По уровню образования: не ниже основного общего.
  • По состоянию здоровья: не ниже Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями.
  • По результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории.
  • По уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трех упражнениях - на силу, быстроту и выносливость.

 

Работа

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