От пекаря до гранатометчика: самые необычные вакансии в Коми

Этой весной жителям Республики Коми, которые ищут работу, было из чего выбрать. В августе на известном портале по поиску работы hh.ru им было предложено более тысячи вакансий. Большинство из них ориентированы на работников продаж, но были и весьма необычные рабочие места: аналитики сайта выбрали пять самых нестандартных из них.

Начальник международного отдела - до 40 000 рублей на руки

Эта вакансия требует как опыта работы около 1-3 лет, так и целый ряд качеств. Так, от соискателя просят иметь высшее образование, свободно владеть письменным и устным английским языком, иметь релевантный опыт работы, владеть прикладным программным обеспечением, в том числе MS Office (Word, Excel, Power Point) на уровне продвинутого пользователя и знать основы законодательства Российской Федерации в области работы с иностранными гражданами и международной деятельности.

Также желательно:

Высокие коммуникативные навыки (в том числе ведение переговоров и презентаций)

Высокая работоспособность

Умение работать с большим количеством разноплановых задач оперировать большими данными

Готовность решать имеющиеся задачи в сжатые сроки

Клиентоориентированный подход

В обязанности сотрудника тоже входит немало пунктов:

Координация и развитие международных проектов университета

Сотрудничество с зарубежными университетами и организациями

Работа с иностранными обучающимися

Взаимодействие с органами МВД по соблюдению университетом визово-миграционного законодательства РФ

Организация работы подготовительного отделения при международном отделе

Реализация политики международного присутствия университета в информационном поле

Рекрутинг иностранных граждан на обучение в университете

Входящая и исходящая академическая мобильность студентов и сотрудников

Организация международных мероприятий на базе университета

Протокольные функции (в том числе организация визитов иностранных делегаций)

Организация работы локального центра тестирования иностранных граждан в рамках государственной системы тестирования по русскому языку

Подготовка отчетов, документов, приказов, статистических и аналитических материалов

Другие релевантные направления деятельности

Пекарь-тестомес в Гипермаркет

На этой вакансии просят не так много поыта - всего одного года будет достаточно. Работодатель предлагает сменный график, официальную заработную плату, корпоративное обучение, а также корпоративные пенсионные программы.

Обязанности:

Расстойка теста;

Выпечка хлебобулочных изделий;

Упаковка, выкладка товара, контроль сроков годности.

Требования:

Образование не ниже среднее специального по профилю пекарь - кондитер (либо опыт работы от 1-го года);

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется;

Работоспособность, дисциплинированность.

Стрелок-помощник гранатометчика - от 25 000 до 70 000 рублей на руки

А вот здесь опыт работы не требуется вовсе. При этом предлагается денежное довольствие от 25 до 70 тыс. руб. ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, право на получение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада.

В комплекте и другие стандартные предложения для контрактиников:

Жилищное обеспечение: вступление в накопительную-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 6 млн. руб. с погашением за счет средств федерального бюджета. Служебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья.

Ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).

Бесплатное медицинское обеспечение.

Бесплатное трехразовое питание по месту военной службы.

Бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удаленных регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной службы.

Право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.

Требования: