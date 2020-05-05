Предполагаемые сроки окончания эпидемии COVID-19 в России сдвинулись

Сотрудники лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна изменили свой прогноз по поводу окончания эпидемии коронавируса в России. К сожалению, он оказался неутешительным.

Так, предполагаемая продолжительность эпидемии увеличилась до 17 августа. Между тем накануне 3 мая сообщалось, что завершение пандемии ожидается 12 августа. Ранее этот прогноз менялся уже трижды.

Дата окончания эпидемии коронавируса рассчитывается по математической модели, которая использует данные о распространения COVID-19 в 131 стране. При этом специалисты из Сингапура предупреждают, что рассчитанные сроки могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации и принимаемых мер, которые должны сдержать распространение заболевания.

Как отмечает «Российская газета», что вторая волна эпидемии может угрожать даже тем странам, которые уже прошли пик заболевания. Эта опасность возникает при преждевременном отказе от ограничительных мер. Напоминм также, ранее вирусологи назвали критерии выхода России из режима самоизоляции. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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