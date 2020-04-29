Российский вирусолог назвал критерии окончания пандемии COVID-19

Ежедневно в Коми и всей России растет число заболевших коронавирусом, а меры властей пока не способны остановить распространение инфекции. В связи с этим главным вопросом остается, когда ситуация начнет улучшаться и что для этого нужно. Ответ на него дал доктор медицинских наук Альберт Альштейн, пишет РИА «Новости».

По словам вирусолога, одним из критериев спада будет снижение количества заражений с шести тысяч до четырех. Только тогда можно говорить об улучшении ситуации. В Китае для этого потребовалось «вымирание» целых городов на несколько месяцев.

- Должны быть десятки случаев всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась. А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается, - прокомментировал происходящее Альберт Альштейн.

А тем временем президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции необходимо продлить. Он отметил отметил, что три рабочих дня между майскими праздниками будут объявлены нерабочими. На период до 11 мая включительно губернаторы сохранят дополнительные полномочия. Это заставило жителей Коми отреагировать, и они высказались о решении главы государства в Сети. Некоторые посчитали, что режим самоизоляции вовсе не кончится в намеченную дату:

- Обязательно продлят, за неимоверную усидчивость отдельных особей, - говорит Александр Ефремов.

- Конечно ещё продлит, сразу объявлять на 2-3 недели опасно, бунт будет, - уверена Катерина Петрова.

- Пусть объявляет чрезвычайную ситуацию и оплачивает людям камуналку, кредиты, а не «сидите за свой счёт», - призывает Ольга Бурдюгина.

- А как жить без финансов? – вопрошает Ольга Кедровская.

- 9 мая выступит, и еще продлит... – полагает Анастасия Кускова.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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