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Сыктывкарский врач излечился от коронавируса и теперь сдает кровь для других больных

Сыктывкарский врач излечился от коронавируса и теперь сдает кровь для других больных

03 мая 2020 Возрастное ограничение: 12+
Он перенес болезнь в легкой форме

Врач Андрей Гаврилов из столицы Коми после излечения от коронавируса решил начать сдавать кровь. Мужчина уверен, что она поможет выздороветь другим больным. Об этом и многом другом Гаврилов рассказал в интервью каналу ГТРК «Коми гор».

К настоящему моменту по всей России насчитывается более 15 тысяч человек, перенесших новый коронавирус. Многие из них, будучи уверены в том, что их организм выработал иммунитет к штамму, начали сдавать кровь, которая, как считается, поможет скорее вылечиться другим больным. В Коми одним из таких доноров стал сыктывкарский хирург Андрей Гаврилов.

Как сейчас вспоминает мужчина, началось все с того, что в первых числах апреля у выросла температура. Так как до этих событий он на протяжении нескольких дней находился по работе в тесном контакте с зараженными COVID-19, которые лечились в закрытой на карантин эжвинской больнице, он сразу же заподозрил, что «подхватил» коронавирус.

- В ходе обследования нашли пневмонию. Было принято решение госпитализировать меня в инфекционную больницу, - рассказывает Гаврилов.

Пока хирург лежал в «инфекционке», у него трижды брали анализы на «корону», и все они дали отрицательный результат. Тем не менее, лечащие врачи Гаврилова, зная, что он контактировал с зараженными COVID-19, поставили ему диагноз «коронавирус».

- Мне не давала покоя мысль о том, что я оставляю коллектив без одного сотрудника, что моим коллегам станет сложнее работать. Но в то же время я понимал, что представляю опасность для пациентов, у которых диагностирован коронавирус, но нет клинических проявлений заболевания. А таких насчитывается 40-45 процентов, - вспоминает врач.

Форма, в которой перенес коронавирус Гаврилов, классифицируется скорее как легкая. Тем не менее, вряд ли можно сказать, что мужчине пришлось легко: высокая температура и слабость были его постоянными спутниками на протяжении почти двух недель. Испытав на себе весь спектр симптомов болезни, а также увидев, как страдают другие пациенты, Гаврилов в итоге и решил, что будет сдавать кровь и тем самым помогать бороться с пандемией.

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Коронавирус

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