Врач из Эжвинской больницы рассказал о ситуации изнутри (видео)

Один из врачей Эжвинской больницы Сыктывкара записал видеообращение к горожанам, где рассказал, как дела обстоят в одном из самых крупных очагов коронавируса в стране. Ролик появился на портале Readovka.ru.

Напомним, 25 марта в Эжвинской больнице подтвердились первые случаи заражения, после чего ее закрыли на карантин. Вскоре зараженных стало на 15 человек больше, а по информации источников, эта цифра будет только расти. От внешнего мира оказались 267 пациентов и 24 сотрудника. О том, как дела обстоят внутри больницы, рассказал хирург Андрей Гаврилов, который сейчас там работает. По его словам, паники в учреждении нет, а пациенты переносят болезнь в легкой форме.

Напомним основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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