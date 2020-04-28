Жители Коми голосуют за имя для сыктывкарского верблюжонка

В соцсети «Вконтакте» недавно стартовало голосование за лучшее имя для новорожденного верблюжонка. Выбрать предлагают из 10 вариантов, два из которых сейчас лидируют.

Напомним, недавно в конном центре Сыктывкара верблюдица Лейла родила верблюжонка от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Сотрудники центра отобрали 10 лучших из нескольких десятков предложенных вариантов и предложили жителям республики проголосовать за наиболее подходящий вариант.

28 апреля лидерами стали имена Пера и Северин, за корые люди отдали более 750 голосов, что больше любого другого. Помимо названных в списке есть Джамал, Батыр, Аль-Каум, Добромир, коми варианты - Миян и Гажалун, а также Сыктывкар. Голосование продлится до 30 апреля.

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