Жители Коми голосуют за имя для сыктывкарского верблюжонка

Жители Коми голосуют за имя для сыктывкарского верблюжонка28 апреля 2020
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Фото Натальи Денисовой
Лидерами стали Пера и Северин
В соцсети «Вконтакте» недавно стартовало голосование за лучшее имя для новорожденного верблюжонка. Выбрать предлагают из 10 вариантов, два из которых сейчас лидируют.
Напомним, недавно в конном центре Сыктывкара верблюдица Лейла родила верблюжонка от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Сотрудники центра отобрали 10 лучших из нескольких десятков предложенных вариантов и предложили жителям республики проголосовать за наиболее подходящий вариант.
28 апреля лидерами стали имена Пера и Северин, за корые люди отдали более 750 голосов, что больше любого другого. Помимо названных в списке есть Джамал, Батыр, Аль-Каум, Добромир, коми варианты - Миян и Гажалун, а также Сыктывкар. Голосование продлится до 30 апреля.
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