Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Дети, досуг, обучение Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Жители Коми голосуют за имя для сыктывкарского верблюжонка

Жители Коми голосуют за имя для сыктывкарского верблюжонка

28 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Натальи Денисовой
Лидерами стали Пера и Северин

В соцсети «Вконтакте» недавно стартовало голосование за лучшее имя для новорожденного верблюжонка. Выбрать предлагают из 10 вариантов, два из которых сейчас лидируют.

Напомним, недавно в конном центре Сыктывкара  верблюдица Лейла родила верблюжонка от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Сотрудники центра отобрали 10 лучших из нескольких десятков предложенных вариантов и предложили жителям республики проголосовать за наиболее подходящий вариант.

28 апреля лидерами стали имена Пера и Северин, за корые люди отдали более 750 голосов, что больше любого другого. Помимо названных в списке есть Джамал, Батыр, Аль-Каум, Добромир, коми варианты - Миян и Гажалун, а также Сыктывкар. Голосование продлится до 30 апреля.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

 
Животные

Читайте также: В Сыктывкаре продают знаменитого верблюда Мартина, который катал детей на площади

Следующая новость

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса Читать
24 апреля
Сухпайки в Коми: почему на них жалуются и что с этим делают власти Читать
24 апреля
«Мы снова будем в зоне риска!»: сыктывкарку хотели перевести в корпус к заболевшими коронавирусом Читать
Посмотреть все
14 апреля Медвежьи льготы или армагеддон коммунальной сферы
16 апреля С 16 апреля в Сыктывкаре стартовали продажи бочкового кваса
Загрузка...

Новости России и мира

22 апреля
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru