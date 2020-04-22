Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
У верблюда Мартина из Сыктывкара, которого хотели продать, родился сын (фото)

У верблюда Мартина из Сыктывкара, которого хотели продать, родился сын (фото)

22 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Натальи Денисовой / У верблюда Мартина из Сыктывкара, которого хотели продать, родился сын
Детеныш уже выходит на прогулки

В начале марта сыктывкарский конный центр объявил о продаже верблюда Мартина, которого многие не раз видели на Стефановской площади. А в апреле у Мартина родился верблюжонок. Портал PG11.ru выяснил, как назвали детеныша и планируют ли его оставить в центре.

Директор конного центра Наталья Денисова рассказала, что верблюдица Лейла родила верблюжонка 7 апреля от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Детеныша назвали Альтор. 

Наталья поделилась, что Альтор немного побаивается людей, а Лейла первое время не принимала малыша:

- К Мартину мать и малыша не пускаем. Лейла первые два дня обижала Альтора, не кормила и кусала его. Поэтому жила на привязи и со связанными ногами два дня. Лейла из цирка, и у нее не сформировано правильно стадное социальное поведение. Потом материнский инстинкт проснулся и сейчас Лейла заботливая и внимательная мать, - рассказала Наталья Денисова.

Также директор центра рассказала, что климат Коми для верблюдов мягкий и комфортный, поэтому малыш с мамой уже выходят на прогулку в теплую погоду без дождя и снега.

Останется ли Альтор в центре, Наталья пока не загадывает. Все будет зависеть от экономической обстановки в стране и в конном центре.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Дети Животные

Читайте также: В Сыктывкаре продают знаменитого верблюда Мартина, который катал детей на площади

Следующая новость

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
У верблюда Мартина из Сыктывкара, которого хотели продать, родился сын (фото) Читать
вчера
Сыктывкарцы подарили ведущему «Поля чудес» тапочки с мехом и морошку (видео) Читать
вчера
В Сыктывкаре во время пожара в гараже погиб мужчина (видео) Читать
Посмотреть все
14 апреля Медвежьи льготы или армагеддон коммунальной сферы
16 апреля С 16 апреля в Сыктывкаре стартовали продажи бочкового кваса
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru