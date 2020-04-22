У верблюда Мартина из Сыктывкара, которого хотели продать, родился сын (фото)

В начале марта сыктывкарский конный центр объявил о продаже верблюда Мартина, которого многие не раз видели на Стефановской площади. А в апреле у Мартина родился верблюжонок. Портал PG11.ru выяснил, как назвали детеныша и планируют ли его оставить в центре.

Директор конного центра Наталья Денисова рассказала, что верблюдица Лейла родила верблюжонка 7 апреля от Мартина, которого недавно выставили на продажу. Детеныша назвали Альтор.

Наталья поделилась, что Альтор немного побаивается людей, а Лейла первое время не принимала малыша:

- К Мартину мать и малыша не пускаем. Лейла первые два дня обижала Альтора, не кормила и кусала его. Поэтому жила на привязи и со связанными ногами два дня. Лейла из цирка, и у нее не сформировано правильно стадное социальное поведение. Потом материнский инстинкт проснулся и сейчас Лейла заботливая и внимательная мать, - рассказала Наталья Денисова.

Также директор центра рассказала, что климат Коми для верблюдов мягкий и комфортный, поэтому малыш с мамой уже выходят на прогулку в теплую погоду без дождя и снега.

Останется ли Альтор в центре, Наталья пока не загадывает. Все будет зависеть от экономической обстановки в стране и в конном центре.

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