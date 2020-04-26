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Сыктывкарским льготникам отказались продлевать на май пропавшие проездные

Сыктывкарским льготникам отказались продлевать на май пропавшие проездные

26 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Им придется покупать новые

«Апрельские» социальные проездные в Сыктывкаре не будут продлевать на май. И деньги за них тоже не вернут. Об этом сообщает сыктывкарский Центр соцзащиты.

Не секрет, что из-за того, что почти весь апрель жителям Коми пришлось провести в стенах своих квартир и домов, у многих из них фактически пропали социальные проездные, купленные на этот месяц. В связи с этим на самых разных уровнях обсуждалась возможность продления неиспользованных билетов на май либо возмещения льготникам понесенных ими убытков. Но увы, как стало известно сейчас, если подобные меры и будут приняты хотя бы в части муниципалитетов республики, то Сыктывкар в их число не войдет.

Расставил все точки над i столичный Центр соцзащиты. В пятницу, 24 апреля, на стене официального сообщества учреждения в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована запись, из которой следовало, что пользоваться в мае «апрельскими» проездными будет все-таки нельзя, как нельзя будет и вернуть их. Тем, кто пожелает после окончания режима самоизоляции продолжать передвигаться в общественном транспорте на прежних условиях, придется покупать новые билеты. Что, кстати, будет не так-то просто сделать: продавать проездные планируется только работающим льготникам и только в особом порядке - через организации, в которых трудоустроены граждане.

Кстати, по новым правилам сыктывкарцам придется не только покупать билеты, но и ездить. В Центре настаивают на том, чтобы после окончания режима самоизоляции горожане пользовались общественным транспортом только при условии готовности сохранять безопасную дистанцию с другими пассажирами. Учитывая, сколько сейчас в столице Коми желающих попасть на дачу при первой же возможности, можно констатировать, что выполнять это требование будет сложно.

Напомним, до недавнего времени в Коми можно было приобрести социальные билеты двух типов: первые давали право совершать за месяц неограниченное количество поездок, но только в пределах города; вторые действовали и на межмуниципальных маршрутах, но прокатиться с ними можно было всего 40 раз. Оба проездных стоили 400 рублей.

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Деньги Общественный транспорт

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