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Сухпайки в Коми: почему на них жалуются и что с этим делают власти

Сухпайки в Коми: почему на них жалуются и что с этим делают власти

24 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Минобразования Коми / Сухие пайки для учащихся
Горожане недовольны качеством продуктовых наборов

В школах Сыктывкара организовали выдачу сухпайков, их состав сформировали в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания школьников. Но горожане жалуются на то, что пайки недостаточно качественные и довольно скудные. Портал PG11.ru выяснил, доходят ли жалобы людей до властей и как они будут решать проблему сухпайков в Коми.

Почему жители Сыктывкара недовольны пайками для школьников?

Одна из жительниц сравнивает сухпаек сыктывкарского школьника и ученика из Санкт-Петербурга:

- Дети Республики Коми - проигранные. Сравните наш сухой паек на две недели на первом фото и паек в Санкт-Петербурге на две недели на втором снимке. Наши дети ведь не печеньем и шоколадом в школе питались, а кашами, супами, выпечкой. Спасибо нашей администрации за заботу о детях. 

Еще одна сыктывкарка сравнивает такие пайки с настоящей обдираловкой:

- Не думала что буду писать такое, но молчать не могу, так как считаю несправедливым то, что нас так обдирают. Тем более малоимущие семьи. Это нам сегодня школа №38 выдала сухпаек. После карантина, чувствую, детей от анорексии придется лечить.

Опрос

 

Согласно опросу, который провел портал PG11.ru в своем официальном сообществе «ВКонтакте», большинство опрошенных сыктывкарцев не удовлетворены составом продуктовых наборов для школьников. 339 человек ответило, что пайки их не устраивают, 283 сказали, что все в порядке, 55 человек утверждают, что вовсе не получили пайков, хотя должны были, и 79 человек дали свой ответ в комментариях.

Мнения людей

Несмотря на результаты опроса, комментарии в соцсетях по поводу пайков не столько гневные, сколько нейтральные:

Зухра Земская

- В школе дети, конечно, не так питаются, более разнообразно, чем это предусмотрено сухпайком, но это же сухпаек и его закупка обходится дороже. Лично я рада, что дают хоть что-то, но если паек расширят, протестовать точно не буду. Единственно, что я бы точно заменила в пайке, так это сок. Лучше чай, его все дети пьют, а сок нам дали томатный, у нас его ни кто не пьет, ребенок когда его увидел, даже взвыл от разочарования, отвлекли печеньками.

Наталья Ко

- Вам трехразовое питание что ли выдать должны были?

Светлана Попова

- А если бы выдавали в денежном эквиваленте, многие бы даже половину от сухпайка не смогли купить, потому что дети бы потребовали только «вкусняшки».

Мнение властей

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми порталу PG11.ru рассказали, что жалобы по содержанию продуктовых наборов поступают на горячие линии Министерства, муниципальных управлений образования, что на них дают оперативные ответы и разъяснения. В Минобразе отметили, что сухие пайки состоят из продуктовых наборов, сформированных на основании рекомендаций СанПин и могут включать в себя: крупы, макаронные изделия, консервированные овощи и фрукты, рыбные и мясные консервы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия с длительным сроком хранения и в фабричной упаковке, бутилированная вода и соки, сахар, мука, масло, молочные изделия, чай, сухофрукты.

- Выдают сухие пайки взамен горячего питания тем категориям учащихся, которые пользовались правом бесплатного питания в соответствии с федеральным законом об образовании, нормативно-правовыми документами Республики Коми и муниципальных образований. Наборы выдают на период дистанционного обучения, согласно решению образовательной организации, начиная с 16 марта и за весь период дистанционного обучения, но не реже раза в неделю. По заявлению родителей при наличии объективных оснований сухие пайки могут быть выданы на более длительный срок единовременно, - сообщили в Минобразе.

Что говорит врио главы Коми?

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что сухой паек для школьников нужно расширить. Как сказал Уйба, об этом ему сообщают звонки от недовольных жителей. Решение о расширении сухпайков врио главы Коми подтвердил в ежедневном видеообращении к жителям Коми. Он сообщил, что по его поручению специалисты проверили, что выдают школьникам, и подтвердили, что в ряде случаев рацион очень скудный:

- Я дал поручение, чтобы коллеги посмотрели, что можно сделать в плане расширения этого пайка. Точно нужно школьный паек расширять, но под это нужны деньги. Поэтому мы взяли тайм-аут. Сейчас коллеги мне должны доложить по дополнительным средствам, которые на это потребуется, - сообщил врио главы Коми.

Выходит, ситуация с пайками для школьников не такая устрашающая, как могло бы показаться. Если вас не устраивает качество или количество продуктов в наборе, обратитесь на горячую линию Министерства образования по телефону: 8(8212) 301-664 

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