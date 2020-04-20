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Сыктывкарцы: «После таких пайков детей от анорексии лечить придется»

Сыктывкарцы: «После таких пайков детей от анорексии лечить придется»

20 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Минобразования Коми / Сухие пайки для учащихся
Горожане не довольны качеством продуктовых наборов

В школах Сыктывкара организовали выдачу сухпайков, их состав сформировали в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания школьников. Но горожане жалуются на то, что пайки недостаточно качественные и довольно скудные. Портал PG11.ru сделал небольшую подборку фотографий продуктовых наборов с анонимными комментариями сыктывкарцев.

Из республиканского и местных бюджетов на пайки выделяется порядка 20 млн рублей в неделю. В состав сухого продуктового набора включают непортящиеся продукты в индивидуальной упаковке, подобранные в соответствии с рекомендациями СанПиН. Продуктовые наборы формируются на неделю. 

Одна из жительниц сравнивает сухпаек сыктывкарского школьника и ученика из Санкт-Петербурга:

- Дети Республики Коми - проигранные. Сравните наш сухой паек на две недели на первом фото и паек в Санкт-Петербурге на две недели на втором снимке. Наши дети ведь не печеньем и шоколадом в школе питались, а кашами, супами, выпечкой. Спасибо нашей администрации за заботу о детях. 

Еще одна сыктывкарка сравнивает такие пайки с настоящей обдираловкой:

- Не думала что буду писать такое, но молчать не могу, так как считаю несправедливым то, что нас так обдирают. Тем более малоимущие семьи. Это нам сегодня школа №38 выдала сухпаек. После карантина, чувствую, детей от анорексии придется лечить.

Отзывы не только негативные. Есть сыктывкарцы, которые вполне довольны наборами, которые получают:

- Я считаю, нормальный сухпаек. Это на неделю на двоих детей выдали в школе №27. Макарон 5 пачек, я пару месяцев их теперь точно покупать не буду. У нас статус малоимущих, другим, наверное, поменьше давали.

Напомним, что врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что сухой паек для школьников нужно расширить. Как сказал Уйба, об этом ему сообщают звонки от недовольных жителей. Решение о расширении сухпайков Владимир Уйба подтвердил в ежедневном видеообращении к жителям Коми. Он сообщил, что по его поручению специалисты проверили, что выдают школьникам, и подтвердили, что в ряде случаев рацион очень скудный.

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Дети Коронавирус Образование

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