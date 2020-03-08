В Сыктывкаре продают знаменитого верблюда Мартина, который катал детей на площади

Сыктывкарский конный центр объявил о продаже верблюда, которого многие не раз видели на Стефановской площади. Шаг оказался вынужденным – не хватает финансов. Об этом сообщает «Комиинформ».

По словам директора центра Натальи Денисовой, учреждение приняло очень непростое решение. По финансовым соображениям пришлось сократить поголовье скота. На продаже, помимо Мартина, оказались пять лошадей и ослик.

- Мартину - десять лет, он спокойный, как удав и невозмутим. Даже если вокруг апокалипсис, ничего не боится. Всю жизнь работает в городском прокате, побывал в 30 населенных пунктах вокруг своего города, прекрасно грузится в любой транспорт, выходит задом, если нет возможности разворота, - говорится в объявлении Н.Денисовой. - Рост в спине 180 см, в горбах 230 см. Прививается и исследуется по графику, состоит на ветучете. Умеет пастись на веревке, -рассказала директор центра.

Мартином уже заинтересовались в Воронежском цирке, однако ответа о покупке пока не дали. В случае, если верблюд будет продан, то на площади развлекать детей будет верблюдица Лейла, с которой Мартин работал по очереди. Цена верблюда - 250 тысяч рублей.

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