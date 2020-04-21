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«Раздавать деньги в России глупо»: сыктывкарцы об инициативе выплатить всем по 25 тысяч рублей

«Раздавать деньги в России глупо»: сыктывкарцы об инициативе выплатить всем по 25 тысяч рублей

21 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / «Раздавать деньги в России глупо»: сыктывкарцы об инициативе выплатить всем по 25 тысяч рублей
Горожане не верят, что государство сможет им помочь

В России бушует коронавирус и финансовый кризис. Десятки депутатов высказались за прямую финансовую поддержку населения. Портал PG11.ru узнал мнение сыктывкарцев по этому поводу.

Ранее большинство журналисты и депутаты высказались положительно по поводу этой инициативы. Не смотря на это, мнение народа не совпадает с их доводами. Многие сыктывкарцы в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости высказались скептически по поводу этой инициативы. 

Антон Выжлецов

Держите карман шире! Наше государство даст, потом догонит и ещё добавит! Скорее ещё какие-нибудь штрафы придумают, чтобы средний класс вообще без штанов оставить!

Дерик Вояджер

Раздавать деньги в России глупо. Они мгновенно превратятся в ничто. Резкий скачок цен и инфляция, вот что нас ожидает.

Елена Юдина

Если дать 25 тысяч, то люди будут возмущаться, что мало. Как и с сухими пайками для школьников.

Константин Тарасов 

Судя по возмущению в Сети, «многие» сплошь и рядом работали «в серую», не уплачивая налоги вообще. Может, идея раздать денег и хорошая, но пока неуместная.

Тема Старцев

Наше «царство-государство» этот резерв лучше отправит в Италию или Украину. Им плевать на свой народ.

Анастасия Жукова

Если депутаты хоть немного поумерят свои аппетиты и сократят свои доходы с миллионов до 500 тысяч, то резервного фонда хватит на сто лет.

Nikolay Grigorievich

В США уже раздали населению по тысяче долларов всем, даже безработным. У нас слышим только о предложении депутатов и всё. 

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