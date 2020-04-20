25 тысяч рублей каждому: общественники из Сыктывкара высказались об идее депутатов

В России бушует коронавирус и финансовый кризис. Доходы многих россиян сократились более чем на 50 процентов, в то же время дорожают цены в магазинах. В связи с этим десятки депутатов предложили выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей. Портал PG11.ru узнал у общественных деятелей их мнение по этому поводу.

Авторы обращения утверждают, что государство и его жители накопили резервный фонд, из которого могут осуществляться выплаты. Сыктывкарские общественные деятели неоднозначно относятся к подобным выплатам.

Павел Андреев, директор издания 7x7

Инициатива хорошая. Для этого и существует государство - чтобы поддерживать людей, когда они столкнулись с проблемами. При этом мне кажется, что справедливей выплатить 25 тысяч только тем жителям, кто сейчас без работы или чьи предприятия приостановили свою работу из-за карантина. Делать дополнительные выплаты тем же депутатам, мягко говоря, странно.

Валерий Черницын, главный редактор издания "Красное Знамя"

25 тысяч каждому - это более 3,5 триллионов всем. Это - 17 процентов федерального бюджета 2020 года. По-моему, комментировать дальше не имеет смысла. Правительство, которое пошло бы на такие расходы, поступило бы ещё более самоубийственно, нежели политбюро ЦК КПСС в мае 1985 года, когда началась борьба с пьянством в СССР.

Сергей Артеев, депутат государственного совета Республики Коми

Мое мнение об этой инициативе однозначно положительное. Людям необходима прямая финансовая поддержка. Пусть деятельность многих предприятий ограничена, люди все равно продолжают тратить деньги: на средства индивидуальной защиты, медикаменты, еду. А продукты в магазинах не дешевеют. Прямая финансовая поддержка населения снимет накал, который сейчас существует, особенно у малообеспеченных семей.

Сейчас все как в полувоенное время. Есть враг и все направлено на борьбу с ним. И деньги населению нужны именно сейчас. Мы обязаны изыскать деньги из бюджета на поддержку населения.



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