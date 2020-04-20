Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
25 тысяч рублей каждому: общественники из Сыктывкара высказались об идее депутатов

25 тысяч рублей каждому: общественники из Сыктывкара высказались об идее депутатов

20 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород / Фото из архива / 25 тысяч рублей каждому: общественники из Сыктывкара высказались об идее депутатов
Эксперты поддержали инициативу

В России бушует коронавирус и финансовый кризис. Доходы многих россиян сократились более чем на 50 процентов, в то же время дорожают цены в магазинах. В связи с этим десятки депутатов предложили выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей. Портал PG11.ru узнал у общественных деятелей их мнение по этому поводу.

Авторы обращения утверждают, что государство и его жители накопили резервный фонд, из которого могут осуществляться выплаты. Сыктывкарские общественные деятели неоднозначно относятся к подобным выплатам.

Павел Андреев, директор издания 7x7

Инициатива хорошая. Для этого и существует государство - чтобы поддерживать людей, когда они столкнулись с проблемами. При этом мне кажется, что справедливей выплатить 25 тысяч только тем жителям, кто сейчас без работы или чьи предприятия приостановили свою работу из-за карантина. Делать дополнительные выплаты тем же депутатам, мягко говоря, странно.

Валерий Черницын, главный редактор издания "Красное Знамя"

25 тысяч каждому - это более 3,5 триллионов всем. Это - 17 процентов федерального бюджета 2020 года. По-моему, комментировать дальше не имеет смысла. Правительство, которое пошло бы на такие расходы, поступило бы ещё более самоубийственно, нежели политбюро ЦК КПСС в мае 1985 года, когда началась борьба с пьянством в СССР.

Сергей Артеев, депутат государственного совета Республики Коми

Мое мнение об этой инициативе однозначно положительное. Людям необходима прямая финансовая поддержка. Пусть деятельность многих предприятий ограничена, люди все равно продолжают тратить деньги: на средства индивидуальной защиты, медикаменты, еду. А продукты в магазинах не дешевеют. Прямая финансовая поддержка населения снимет накал, который сейчас существует, особенно у малообеспеченных семей.
Сейчас все как в полувоенное время. Есть враг и все направлено на борьбу с ним. И деньги населению нужны именно сейчас. Мы обязаны изыскать деньги из бюджета на поддержку населения.
 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус Кризис

Читайте также: Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

Следующая новость

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарцы сняли заводную пародию на клип Cream Soda Читать
сегодня
Сыктывкарцы: «После таких пайков детей от анорексии лечить придется» Читать
вчера
Синоптики прогнозируют холодную неделю в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru