Инструкция: как сыктывкарцам за 3 шага встать на пособие по безработице

Из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть в России начался экономический кризис. Многие сыктывкарцы потеряли работу. Портал PG11.ru выяснил, как встать на учет в центр занятости населения и получать пособие по безработице.

Ранее мы писали о том, как встать на учет онлайн через сайт центра занятости. Сейчас процедуру упростили и теперь регистрация проходит через сайт «Работа в России». Об этом центр занятости Коми сообщил в своей группе «Вконтакте».

Чтобы войти в личный кабинет на сайте «Работа в России», необходимо иметь аккаунт на сайте Госуслуг. Зарегистрироваться просто и все процедуры возможно сделать онлайн.

Далее необходимо создать свое резюме, которое состоит из нескольких простых пунктов:

Основная информация (ФИО, дата рождения и т.д)

Пожелания к вакансии

Контактная информация

История трудовой деятельности

Образование

Конкурсы и движения

Дополнительное образование

Владение языками

Социальное положение

После того, как вы создали резюме, оно должно пройти обработку и его должны одобрить. Далее нужно выбрать через основное меню сайта графу «встать на учет в качестве безработного»

Помимо информации, указанной в резюме, нужно будет добавить расчетную информацию и указать, в каком центре занятости вы хотите встать на учет.

Напомним, что в настоящий момент минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей, а максимальное - 12130 рублей. Ранее максимальное пособие составляло восемь тысяч рублей. Максимальное пособие получают граждане, уволенные по любым основаниям, проработавшие в течении 12 месяцев перед началом безработицы не менее 26 недель.



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