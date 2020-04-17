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Инструкция: как сыктывкарцам за 3 шага встать на пособие по безработице

Инструкция: как сыктывкарцам за 3 шага встать на пособие по безработице

17 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Инструкция: как сыктывкарцам за 3 шага встать на пособие по безработице
Теперь все стало еще проще

Из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть в России начался экономический кризис. Многие сыктывкарцы потеряли работу. Портал PG11.ru выяснил, как встать на учет в центр занятости населения и получать пособие по безработице.

Ранее мы писали о том, как встать на учет онлайн через сайт центра занятости. Сейчас процедуру упростили и теперь регистрация проходит через сайт «Работа в России». Об этом центр занятости Коми сообщил в своей группе «Вконтакте».

Чтобы войти в личный кабинет на сайте «Работа в России», необходимо иметь аккаунт на сайте Госуслуг. Зарегистрироваться просто и все процедуры возможно сделать онлайн.

Далее необходимо создать свое резюме, которое состоит из нескольких простых пунктов:

  • Основная информация (ФИО, дата рождения и т.д)
  • Пожелания к вакансии
  • Контактная информация
  • История трудовой деятельности
  • Образование
  • Конкурсы и движения
  • Дополнительное образование
  • Владение языками
  • Социальное положение

После того, как вы создали резюме, оно должно пройти обработку и его должны одобрить. Далее нужно выбрать через основное меню сайта графу «встать на учет в качестве безработного»

Помимо информации, указанной в резюме, нужно будет добавить расчетную информацию и указать, в каком центре занятости вы хотите встать на учет.

Напомним, что в настоящий момент минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей, а максимальное - 12130 рублей. Ранее максимальное пособие составляло восемь тысяч рублей. Максимальное пособие получают граждане, уволенные по любым основаниям, проработавшие в течении 12 месяцев перед началом безработицы не менее 26 недель.

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