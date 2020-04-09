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Инструкция: как сыктывкарцам получить пособие по безработице

Инструкция: как сыктывкарцам получить пособие по безработице

09 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
yandex.ru/ Инструкция: как сыктывкарцам получить пособие по безработице
Все можно сделать онлайн

Из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть в России начался экономический кризис. Многие сыктывкарцы потеряли работу. Портал PG11.ru выяснил, как встать на учет в центр занятости населения и получать пособие по безработице.

Сейчас есть два типа подачи заявления - личное обращение и дистанционно. Для личных обращений центр занятости работает с понедельника по пятницу с 9 до 11 часов. Необходимо предоставить следующие документы: 

  • оригинал заявления о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы с личной подписью.
  • копию паспорта или документа, его заменяющего (страницы с фотографией и регистрацией по месту жительства).
  • копию трудовой книжки или документа, ее заменяющего.
  • копии документов об образовании, документов об образовании и о квалификации, документов о квалификации, документов об обучении, документов об ученых степенях и ученых званиях (кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности).
  • оригинал справки о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (службы).
  • для граждан, относящихся к категории инвалидов, - копию индивидуальной программы реабилитации.

При обращении в центр занятости граждане обязаны носить маску.

В период эпидемии предпочтительными являются дистанционные обращения. Для этого нужно зарегистрироваться на Госуслугах, зайти в свой аккаунт на сайте службы занятости, заполнить анкету согласно инструкции, прикрепить скан-копии вышеперечисленных документов и нажать кнопку «подать заявление».

В настоящий момент минимальное пособие по безработице составляет 1500 рублей, а максимальное - 12130 рублей. Ранее максимальное пособие составляло восемь тысяч рублей.

Минимальное пособие получают граждане, которые:

  • впервые ищут работу (ранее не работали)
  • стремящиеся возобновить трудовую деятельность после перерыва более одного года
  • уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия
  • были отправлены службой занятости на обучение и отчисленные за виновные действия

Максимальное пособие получают граждане, уволенные по любым основаниям, проработавшие в течении 12 месяцев перед началом безработицы не менее 26 недель.

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