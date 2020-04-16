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Медики назвали самый опасный продукт в мире

Медики назвали самый опасный продукт в мире

16 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
publicdomainpictures.net
Ни одна еда не унёс столько жизней

Врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил, что сахар является самым вредным продуктом в мире — сообщает РИА Новости.

Диетолог подчеркнул, что искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы нужно исключить из рациона населения всего мира. Ни один из продуктов не унёс столько жизней и не привел к стольким патологиям, как сахар, — сообщил диетолог в интервью на YouTube-канале Ирины Шихман.

Со слов специалиста, наши организмы не приспособлены к сахару и повышенному количеству углеводов. За год житель столицы России в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает, — подчеркнул диетолог.

Кстати, не так давно ученые рассказали, как справиться с воспалениями. Как оказалось, найти продукты, которые спасают от них, можно в любом магазине. Возможно, они даже есть на вашей кухне, а некоторые из них уже давно известны своими целебными свойствами. Подробнее об этом читайте по ССЫЛКЕ.

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Еда Здоровье

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