Медики назвали самый опасный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил, что сахар является самым вредным продуктом в мире — сообщает РИА Новости.

Диетолог подчеркнул, что искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы нужно исключить из рациона населения всего мира. Ни один из продуктов не унёс столько жизней и не привел к стольким патологиям, как сахар, — сообщил диетолог в интервью на YouTube-канале Ирины Шихман.

Со слов специалиста, наши организмы не приспособлены к сахару и повышенному количеству углеводов. За год житель столицы России в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает, — подчеркнул диетолог.

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