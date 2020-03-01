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Ученые назвали самые обычные продукты, которые спасают от воспалений

Ученые назвали самые обычные продукты, которые спасают от воспалений

01 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Некоторые из них давно известны целебными свойствами

Воспаление в организме грозит серьезными последствиями и даже заболеваниями. Но справиться с ним можно, особенно если знать, как. Подробнее об этом рассказал портал MedikForum.ru. Как оказалось, найти продукты, которые спасают от воспаления, можно в любом магазине. Возможно, они даже есть на вашей кухне, а некоторые из них уже давно известны своими целебными свойствами.

Консервированная фасоль. Дешевый продукт – великолепный источник белка, клетчатки и сложных углеводов, которые не приводят к резкому повышению уровня сахара в крови после употребления. Это важно, поскольку постоянные колебания глюкозы связаны с повышенным риском возникновения таких воспалительных состояний, как ожирение и диабет. Чтобы свести к минимуму содержание натрия, фасоль из банок перед использованием следует промыть в проточной воде.

Консервированные тунец, горбуша, сардины. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, являются одними из самых лучших пищевых компонентов, помогающих бороться с воспалением в организме. По словам медиков, большинство людей не получают достаточного количества этих кислот на регулярной основе. Простой способ исправить это – купить рыбные консервы.

Чеснок. Диетологи считают данный продукт ключевым компонентом противовоспалительного рациона. Его соединения помогают снизить риск сердечных заболеваний, облегчить боль в суставах, стабилизировать содержание глюкозы в крови.

Томатная паста. Простой продукт обеспечивает организм витамином С, фолиевой кислотой, калием и ликопином – данный состав делает пасту «суперзвездой» среди противовоспалительных ингредиентов питания. Именно приготовленные помидоры отличаются высоким содержанием ликопина, уменьшающего воспаление и вместе с ним - риск рака, сердечных заболеваний.

Зеленый чай. Ежедневная чашка чая может защитить организм от образования раковых клеток, способствовать росту полезных бактерий в кишечнике, замедлить начало и развитие болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что этот эффект обеспечивается катехинами напитка. Действуя как мощные антиоксиданты, они предотвращают окислительное повреждение клеток свободными радикалами, что снижает вероятность развития нового воспаления.

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