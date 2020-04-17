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Что такое аппараты ИВЛ и зачем они нужны: объяснение врача из Коми

Что такое аппараты ИВЛ и зачем они нужны: объяснение врача из Коми

17 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
yandex.ru / Что такое аппараты ИВЛ и зачем они нужны: объяснение врача из Коми
О сложной машине простыми словами

Сейчас правительство Коми закупает аппараты искусственной вентиляции легкий. Однако многие до сих пор не понимают, что это такое и как они работают. Врач объяснил порталу PG11.ru особенности этого аппарата.

Дмитрий Максимов - заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ - недавно рассказал нам простыми словами о вирусе Covid-19. Сегодня мы попросили его рассказать о том, что такое аппараты искусственной вентиляции легких.

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) - метод автоматической подачи кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента. Сам механизм дыхания - сложная многоуровневая система, в которой участвует дыхательный нервный центр головного мозга, нервы, которые передают команды с дыхательного центра на мышцы грудной клетки, верхние и нижние дыхательные воздухоносные пути, которые заканчиваются альвеолой - тонкой мембраной, отделяющей воздух от кровеносного сосуда, через которую в кровь свободно проходит кислород, а обратно из крови выходит углекислый газ. При нарушении любого звена этой сложной цепи в крови возникает дефицит кислорода и накопление углекислого газа. Это воспринимается человеком, как чувство удушья, нехватки воздуха. Непроизвольно человек начинает дышать чаще. Так появляется одышка, позволяющая на первых порах справиться с дыхательной проблемой. Но с нарастанием проблемы человеческий организм уже не может самостоятельно справиться с дыхательной недостаточностью. Тогда на помощь приходит ИВЛ, - рассказывает врач.

Дмитрий рассказывает, что аппарат, согласно заданным врачом параметрам, которые зависят от возраста, веса пациента, характера и тяжести заболевания, вдувает кислородно-воздушную смесь в легкие. В зависимости от настроек, современные аппараты становятся «костылем» или «протезом» для легких. То есть они частично или полностью замещают дыхательные усилия организма. 

ИВЛ необходима при выполнении сложных хирургических вмешательств, поскольку позволяет отключить мышечный тонус, сознание больного. Но ИВЛ является лишь звеном в процессе лечения пациента. Сам по себе аппарат — это , образно выражаясь, кусок железа. Даже аппарат не заменит глаз, рук и мозга медперсонала. За больным на аппарате нужен тщательный уход, так как скопления слизи в дыхательных путях механически создадут препятствие воздуху. Нужны особые анализы, показывающие состояние газового состава крови в конкретное время и у конкретного больного с конкретной патологией. Нужны особые медикаменты, относящиеся к классу сильнодействующих, позволяющие адаптировать пациента к аппарату, ибо человеческий организм явно будет сопротивляться так как в естественных условиях человек сам «засасывает» воздух, а тут в него насильно его вдувают. Нужен тщательный мониторный контроль, поскольку даже очень нужная, но все-таки противоестественная процедура ИВЛ значимо повышает нагрузку на сердечно- сосудистую систему. 

Врач отмечает, что для использования аппарата нужен тщательный контроль, так как использование ИВЛ повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В связи с этим Дмитрий утверждает, что попытки «ну очень богатых людей» купить аппарат ИВЛ, установить его дома, тем самым спастись от коронавирусной инфекции, со стороны врачей-практиков выглядят для врачей забавно.

ИВЛ - это слаженная четкая работа специалистов реаниматологов, среднего медперсонала, лаборантов, врачей лучевой диагностики. На фоне лечения основного заболевания явления дыхательной недостаточности проходят и необходимость в ИВЛ отпадает. И когда человек начинает свободно и полноценно самостоятельно дышать, проводят процедуру «отучения от аппарата», - говорит врач.
 

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