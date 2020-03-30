«Мы все повстречаемся с коронавирусом»: врач из Коми разложил болезнь «по полочкам»

На фоне всеобщей паники из-за коронавируса, появляется множестве слухов о том, как проходит болезнь. Многие до сих пор не имеют подробной информации. Портал PG11.ru попросил врача-педиатра, заведующего педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрия Максимова объяснить ситуацию простым языком.

Как заявляет Дмитрий, этот вирус отнюдь не новый, его разновидностей настолько же много, как окрасов у кошек. Нынешний коронавирус существовал и раньше. Covid-19 отличает то, что он расширил свою ориентацию и стал лучше передаваться от человека к человеку.

Коронавирус не выживает в сухом состоянии, поэтому передается через влагу. Ему нужно попасть на слизистые оболочки - глаза, нос, рот. В остальных случаях он погибнет через трое суток от высыхания. Вот почему рекомендуется высмаркиваться, мыть лицо, руки как можно меньше касаться лица, - рассказывает Дмитрий.

Врач говорит, что распространение вируса идет преимущественно аэрозольным путем. На воздухе аэрозоль с вирусом легко рассеивается. Можно спокойно гулять на улице, ведь опасность заражения практически нулевая. Дмитрий отмечает, что не следует надевать маску, так как организм самостоятельно пытается избавиться от ранее попавших в него микробов и вирусов путем выделения слизи, которую мы потом активно отсмаркиваем, выкашливаем. Маска сдерживает их и вследствие этого вредные микробы и вирусы «зацепятся» за нее и останутся в нас. Лучшим вариантом будет, если они “полетают” на улице. В помещении ситуация обстоит по другому. В первую очередь ее следует надевать на больного.

Есть еще такой термин как «вирусная нагрузка» - количество вирусов, которые атакуют ваш организм. И организму не все равно на их количество. С десятью он и сам неплохо справится, «проглотит» и мы даже не почувствуем. Да ещё и иммунитет себе память на будущее выработает, - сообщает специалист.

Дмитрий заявляет, что за всю свою эволюцию человеческий род научился справляться с разновидностью вирусов, создал естественные механизмы защиты. Человек сам по себе вырабатывает огромное количество интерферона, который способствует борьбе с вирусами.

Наш организм не раз встречался и с представителями коронавируса. Но они тем и коварны, что могут мутировать, приобретать новые свойства. Поэтому сейчас и возникла новая мутация вируса, способного, в ряде случаев, пробивать иммунный барьер. Поэтому если, образно выражаясь, 10 000 вирусов набросится на вас, то даже самому здоровому иммунитету явно «не поздоровится». Вот почему нужно избегать многолюдных мест и тесного общения. Как говорится, «лучше 10 раз по 10, чем один раз по 500», - отмечает медик.

Вирусу недостаточно проникнуть в организм, ему нужно размножаться. Для этого он должен внедриться внутрь клетки человека и заставить ее производить себя. Вирус не может размножаться сам по себе. Однако клетки тела обладают мощным охранным механизмом – они пропускают внутрь себя только то, что им знакомо. Поэтому вирус должен суметь прилепиться к какому-то белку. Их называют «белками-предателями».

В человеческом организме таким белком для Covid-19 стал белок АCЕ-2. Он производится нашим организмом только с возрастом и при наличии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Чем старше человек становится, тем больше белка АCЕ-2 производится. Чем человек моложе, тем меньше белка АCЕ-2 в теле. Вот почему дети младшего возраста практически не болеют коронавирусом, а дети старше 9 лет переносят его как обычный грипп, - сообщает Дмитрий

Отмечается, что под основным ударом находятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, хроническим алкоголизмом. Этот вирус опасен для пожилых и неприятен для взрослых из-за особенностей белка АCЕ-2. Поэтому ребенок может продолжать жить своей обычной жизнью, но может стать случайным вирусным «почтальоном» для бабушек и дедушек.

Дмитрий рассказал, что нужно делать, если в доме появился человек с подозрением на коронавирус:

Надеть на него маску, чтоб предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Изолировать его в отдельной комнате.

Измерить температуру, пульс, артериальное давление. Расспросить на наличие сопутствующих и настораживающих симптомов: чувство сердцебиения, дыхательный дискомфорт, ощущение нехватки воздуха, слабость.

Сообщить о состоянии больного участковому терапевту, фельдшеру ФАП. При наличии угрожающих вышеперечисленных симптомов - диспетчеру по приему вызовов ближайшей станции скорой медицинской помощи. В случае удовлетворительного самочувствия вам будут даны рекомендации по дальнейшим действиям. В большинстве случаев будет предложено домашнее наблюдение. В связи с напряженной эпидобстановкой, большом количестве больных участковым терапевтам разрешено держать связь с больными по телефону.

Главной мерой профилактики является самоизоляция. Особенно берегите бабушек, которые любят «шнырять» по магазинам, активно ища «скидки». В будущем такие «скидки» могут дорого обойтись всем. Не приглашайте в гости внуков. Потерпите, успеете еще с ними поиграть. Иначе ваш любимый внук или внучка, сам того не желая, подарит вам «корону». Проветривание, влажная уборка. Частая обработка рук любой спиртосодержащей жидкостью после посещения многолюдных мест. Не прикасайтесь грязными руками к лицу. Отложите на пару недель посещения всяких учреждений, посещение поликлиники для выписки рецептов — по вашей просьбе участковые врачи могут организовать это без вашего посещения, - предостерегает Дмитрий.

Врач составил список мер, которые следует соблюдать каждому:

Не надо идти в гости, если чувствуешь недомогание . Если недавно появились и беспокоят сухой кашель, «ломота» в теле, головная боль. Прежде всего больной опасен для окружающих. И те, к кому вы приходили в гости припомнят, кто за столом кашлял.

Не будет лишним ополоснуть посуду кипятком, вирусы боятся высокой температуры. Мебель следует протирать уксусным раствором.

Следует воздержаться от дружеских крепких рукопожатий. Есть другие, более безопасные жесты.

Дверная ручка - прекрасный рассадник заразы. Поэтому следует носить перчатки. В зависимости от частоты использования, нужно не забывать проглаживать их утюгом.

Если вы пришли домой с людного места следует сразу вымыть руки и волосы. Волосы вследствие электростатического притяжения легко накапливают на себе вирусный «заряд». Именно поэтому медики и носят шапочки.

Следует помнить о том, что от момента попадания вируса до момента внедрения вируса в слизистые оболочки, проходит время. Это время нужно выиграть и успеть выгнать обратно (на медицинском языке это называется элиминировать") вирус. Так что сморкайтесь, откашливайтесь, но учитывайте, куда полетит аэрозоль с вирусом. Лучше всего это делать на улице, в атмосферу. Именно поэтому не следует надевать маску, а то случайно попавший в вас вирус в вас же и останется. Дома чихать и кашлять следует в одноразовый платок или салфетку, в туалетную бумагу. Можно и в руки, но потом следует их сразу помыть.

Следует проветривать помещение, так как вирус с потоком воздуха через открытые двери и вентиляцию может попасть к вам от больного соседа.

Дмитрия часто спрашивают, следует ли принимать для профилактики витамины и противовирусные препараты. Врач отвечает, что если бы существовали такие эффективные средства, то медики остались бы без работы. Именно поэтому главным правилом остается изоляция больного.

Следует помнить, что с коронавирусом каждый из нас рано или поздно повстречается. Однако лучше повстречаться все же с малой порцией вируса, вне эпидемии и дать иммунитету спокойно "сожрать" врага и выработать иммунологическую память на будущее, чем подставить под массированный вирусный удар организм именно сейчас, в разгар максимальной активности вируса. Пик эпидемии идёт 2-4 недель, далее следует спад, - отмечает врач.

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