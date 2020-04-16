В России перенесут парад в честь Дня Победы

В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на другую дату. Ее еще не назвали, но она будет озвучена в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК.

По сообщениям СМИ, стоит ожидать конкретной даты 16 апреля. Сообщить о переносе парада может лично Владимир Путин. Предполагается, что парад перенесут на 24 июня, «день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова» или на 3 сентября – день окончания Второй мировой войны.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский считает, что парад вряд ли проведут в июне - как минимум потому что военную технику и военнослужащих-участников парада пришлось бы либо долго держать на полигоне в Алабино, либо возвращать к местам дислокаций, что также нецелесообразно - слишком скоро пришлось бы всех отправлять назад.

Мураховский считает логичным перенос парада на осень - либо на начало сентября, ближе ко дню окончания Второй мировой, либо на 7 ноября, чтобы нынешний парад проходил в день исторического парада 1941 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще в субботу, 11 апреля, допускал, что парад Победы в Москве могут перенести - но отмечал, что рано или поздно он обязательно состоится. Он добавлял, что пока никаких решений о переносе не принято.

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