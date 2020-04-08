Медики рассказали, когда эпидемия в России пойдет на спад

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, пик эпидемии в России продержится до лета. Об этом она рассказала телеканалу «Россия 24».

Так, специалист считает, что сейчас заболевание идет вверх. До его выхода на так называемое «плато» осталось около 10-14 дней. После этого эпидемия какое-то время продержится на нем и пойдет на спад, который займет примерно столько же. Скворцова отметила, что такой сценарий возможен при увеличении объемов тестировании и диагностики. Также глава организации подчеркнула, что Россия будет находиться до первой декады – середины июня.

Напомним, на 7 апреля в Республике Коми выявлено 212 пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Из них лабораторно подтверждён федеральным референс-центром 101 случай заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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