В России дорожает хлеб: как обстоят дела в Сыктывкаре

В период пандемии и экономического кризиса наблюдается повышение стоимости жизненно важных товаров. Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть цены на некоторые позиции, в связи с этим они могут вырасти на 5-20%. Портал PG11.ru выяснил, насколько подорожают продукты в Сыктывкаре.

Чаще всего в продуктовой корзине среднестатистического сыктывкарца можно увидеть хлебобулочные изделия. В сети ходят слухи о том, что в ближайшее время следует ожидать подорожание таких продуктов на 20 процентов. Но, как рассказали порталу PG11.ru в «Сыктывкархлебе», не нужно ждать такого огромного повышения цен:

Ни о каких 20 процентах речи идти не может. Это бред. Планируются подорожание с первого мая до пяти процентов. Это связано с изменением цен на материалы, из которых производятся наши продукты. К примеру раньше ржаная мука стоила 17 рублей, сейчас 24 рубля. Поэтому стоит ожидать изменение цен, но никак не на 20 процентов, - сообщает администрация.

Напомним, что подорожание таких продуктов как чай, кофе, консервы, макароны и других связано с валютными колебаниями и ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Сейчас торговые сети пытаются сдержать изменение цен. Однако если поставщики сообщают о пересмотре стоимости, ее вынуждены поднимать.

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