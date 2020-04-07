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В России цены на продукты вырастут на 20%

В России цены на продукты вырастут на 20%

07 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Предложения уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть цены на некоторые товары. В связи с этим они могут вырасти на 5-20%. Об этом со ссылкой на «Руспродсоюз» сообщают «Известия».

Поставщики уже уведомили о повышении цен торговые сети, ситуация может поменяться в ближайшие две недели. Подорожание ожидает такие продукты как чай, кофе, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.

Как отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, производители предложили ритейлерам увеличивать цены не резко, а постепенно, в два этапа. Предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. Сейчас торговые сети стремятся сдерживать подорожание, но, когда все поставщики уведомляют о пересмотре цен, их вынуждены поднять.

К слову, о еде и продуктах. На официальном сайте администрации главы Коми появился список организаций, которые доставляют товары на дом. Это сделано для того, чтобы любям не было еобходимости лишний раз выходить из дома в период пандемии коронавируса. Сыктывкарцы могут заказать на дом готовую еду, косметику и парфюмерию, продовольственные и хозяйственныех товаы, кондитерские изделия, диетические и соевые продукты. Также у горожан есть возможность заказать свежие овощи и фрукты.

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