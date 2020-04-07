Абсурдно высокими ценами на имбирь и лимоны заинтересовалась ФАС

В Генеральной прокуратуре организовали мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты питания в условиях распространения коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, причиной стала информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Это может повлечь нарушения прав потребителей и иные негативные социальные последствия, говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура поручила ФАС России дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на эти виды продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, что крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть цены на некоторые товары. В связи с этим они могут вырасти на 5-20%. Поставщики уже уведомили о повышении цен торговые сети, ситуация может поменяться в ближайшие две недели. Подорожание ожидает такие продукты как чай, кофе, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.

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