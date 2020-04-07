Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19

Противоэпидемические меры в ряде регионов приняли с опозданием. Такое заявление в эфире программы «Познер» в понедельник на Первом канале сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

- На мой взгляд, Республика Коми: нужно было все меры начать чуть раньше. Наверное, Пермь можно упомянуть, в том числе. Они, конечно, не в такой ситуации, как Коми, но тем не менее. Можно еще ряд территорий приводить, - ответил министр на соответствующий вопрос.

По словам Мурашко, в регионах разный «уровень осознания проблемы», как и скорость принятия профилактических мер.

- Поэтому это тема, которую правительство практически в ежедневном режиме не то что держит на контроле, а фактически управляет ею, - добавил он.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня. Один пациент выздоровел.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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