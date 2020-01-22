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Новый министр здравоохранения России начинал карьеру в Коми

Новый министр здравоохранения России начинал карьеру в Коми

22 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Михаила Терещенко/ ТАСС / Михаил Мурашко
Руководитель ведомства успел побывать на том же посту в рамках республики

21 января Кремль объявил новый состав правительства, где главой Минздрава стал Михаил Мурашко. Родился он в Свердловске, но начинал свой путь в Республике Коми.

В Екатеринбурге Мурашко получил образование и степень доктора медицинских наук, а вот трудиться начал в Коми, где был врачом республиканской больницы, главврачом перинатального центра, а также Республиканского медицинского объединения. С 2006 по 2011 год был региональным министром здравоохранения.

В 2011 году он ушел с поста министра и стал завкафедрой акушерства и гинекологии в Кировской государственной медакадемии. В июле 2012 года Михаил Мурашко занял пост заместителя главы Росздравнадзора, а с марта 2013 года стал руководителем ведомства. В ноябре его даже наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кстати, с полным списком новых должностей в Кабинете министров РФ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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