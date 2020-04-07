В России изменилось расписание ЕГЭ

В России изменилось расписание ЕГЭ07 апреля 2020
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Фото из архива "Pro Города"
Предусмотрены и дни для тех, кто не сможет сдать вовремя
В связи с пандемией переносят не только премьеры фильмов, но и государственные экзамены. Так, в России решили изменить время проведения ЕГЭ, о чем сообщили Министерство просвещения и Рособрнадзор.
Проект нового расписания уже появился в Сети. Они будут проходить следующим образом:
- 8 июня (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);
- 11 июня (четверг) - русский язык;
- 15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);
- 18 июня (четверг) - история, физика;
- 22 июня (понедельник) - обществознание, химия;
- 25 июня (четверг) - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
- 26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение").
Резервные дни для «досрочников» - тех, кто не сможет сдать сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации также указаны в проекте. К ним же относятся те, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни (или кто пропустил свой основной день по уважительным причинам).
- 1 июля (среда) - русский язык;
- 2 июля (четверг) - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам;
- 3 июля (пятница) - география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение");
- 6 июля (понедельник) - математика (базовая и профильная);
- 7 июля (вторник) - история, физика;
- 8 июля (среда) - обществознание, химия;
- 10 июля (пятница) - резерв по всем учебным предметам;
- 11 июля (суббота) - резерв по всем учебным предметам.
Напомним также, что в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса, сроки зачисления в российские вузы тоже будут перенесены. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фалько.
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