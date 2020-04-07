В России изменилось расписание ЕГЭ

В связи с пандемией переносят не только премьеры фильмов, но и государственные экзамены. Так, в России решили изменить время проведения ЕГЭ, о чем сообщили Министерство просвещения и Рособрнадзор.

Проект нового расписания уже появился в Сети. Они будут проходить следующим образом:

8 июня (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);

11 июня (четверг) - русский язык;

15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);

18 июня (четверг) - история, физика;

22 июня (понедельник) - обществознание, химия;

25 июня (четверг) - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение").

Резервные дни для «досрочников» - тех, кто не сможет сдать сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации также указаны в проекте. К ним же относятся те, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни (или кто пропустил свой основной день по уважительным причинам).

1 июля (среда) - русский язык;

2 июля (четверг) - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам;

3 июля (пятница) - география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение");

6 июля (понедельник) - математика (базовая и профильная);

7 июля (вторник) - история, физика;

8 июля (среда) - обществознание, химия;

10 июля (пятница) - резерв по всем учебным предметам;

11 июля (суббота) - резерв по всем учебным предметам.

Напомним также, что в связи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса, сроки зачисления в российские вузы тоже будут перенесены. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фалько.

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