В России перенесли вступительные экзамены в вузы

В России перенесли вступительные экзамены в вузы31 марта 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
Фото из архива "Pro Города"
Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации
В свзяи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса, сроки зачисления в российские вузы будут перенесены. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.
По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена. Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысяч.
- Мы уже в этом году увеличили число бюджетных мест почти на 34 тысячи. Сейчас начался экономический спад, но стратегию менять не будем, - сказал Фальков.
Глава министерства также подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ:
- У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков, - пояснил министр, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.
Ранее сообщалось, что в этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен - 9 июня.
Основные правила для защиты от вируса COVID-19:
- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
- Всегда мойте руки перед едой.
- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»