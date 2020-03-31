В России перенесли вступительные экзамены в вузы

В свзяи с ситуацией, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса, сроки зачисления в российские вузы будут перенесены. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена. Бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысяч.

- Мы уже в этом году увеличили число бюджетных мест почти на 34 тысячи. Сейчас начался экономический спад, но стратегию менять не будем, - сказал Фальков.

Глава министерства также подчеркнул, что такое решение обосновано ростом количества выпускников школ:

- У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков, - пояснил министр, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.

Ранее сообщалось, что в этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен - 9 июня.

Основные правила для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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