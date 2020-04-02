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Не зараженных коронавирусом сыктывкарцев переведут из Эжвинской больницы в обсерватор

Не зараженных коронавирусом сыктывкарцев переведут из Эжвинской больницы в обсерватор

02 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Один из корпусов будет постепенно подготовлен для приема пациентов

Пациенты с отрицательными результатами по коронавирусу будут постепенно переводиться из городской больницы Эжвинского района в обсерватор. Об этом рассказали в пресс-службе главы Коми.

Таким образом один из двух корпусов больницы, в которой сейчас действует строгий карантинный режим, будет постепенно подготовлен для приема пациентов. В другом корпусе будут изолированно находиться пациенты с подтверждённым лабораторно коронавирусом, здесь сохранится строгий карантинный режим.

Напомним, по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 2 апреля лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания, 55 из которых выявлено в очаге городской больницы Эжвинского района. Сейчас она работает в режиме строгого карантина. Проводится регулярное лабораторное обследование анализов всех пациентов, находящихся в больнице, на предмет выявления инфекции.

- В настоящее время в Эжвинской городской больнице находится 261 пациент. Из них - 47 пациентов больны коронавирусной инфекцией в основном легкой или средней степени тяжести, 5 человек лежат в реанимационном отделении. Мы принимаем меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса внутри учреждения. Зараженные пациенты выделены в отдельные изоляторы, всем назначено необходимое лечение. Остальным пациентам больницы предоставляется профилактическое лечение, – сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Министр сообщил, что сейчас идет работа по подготовке одного из корпусов больницы - терапевтического - для приема плановых пациентов. Пациенты из этого корпуса будут постепенно переведены обсерватор, который готовится к началу работы в Сыктывкаре.

- Мы понимаем, как пациентам, обследованных и получивших отрицательные результаты по коронавирусу, тяжело оставаться в стенах больницы, не видеться с близкими. Но это вынужденные меры. Мы приложили все усилия подготовить в городе обсерватор. И планируем, что уже завтра мы перевезем туда пациентов гинекологических отделений № 1 и № 2, а также трех пациентов неврологического отделения, которые уже по состоянию здоровья могут быть выписаны. Таким образом, освободив терапевтический корпус полностью, подготовим его для приема пациентов. Проведем дезинфекцию, все необходимые мероприятия, и корпус будет готов, -  пояснил министр.

В республике продолжают предприниматься меры по противодействию новой коронавирусной инфекции. Уже завтра, 3 апреля, в Сыктывкаре планируется открыть новый корпус радиологического отделения Коми республиканского онкодиспансера, который будет использоваться как госпиталь для больных коронавирусом.

Дмитрий Березин призвал всех жителей Республики Коми соблюдать режим самоизоляции:

- Мы видим вопиющие случаи нарушения самоизоляции теми, кто контактировал с пациентами, либо теми, кто приехал из-за границы и обязаны не менее 14 дней быть в режиме самоизоляции. Только сегодня за полдня сотрудниками органов внутренних дел остановлены 22 нарушителя. Это угроза жизни и здоровья людей! – заявил министр.

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