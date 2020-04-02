В Коми подтверждено ещё 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией

В городской больнице Эжвинского района, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждено ещё 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. В обоих корпусах больницы введён комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается.

- Все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения, - ранее отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. – Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми».

Таким образом, по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (2 апреля), в республике всего подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), ещё 55 случаев выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина.

Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке.

Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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