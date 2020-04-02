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«По всей стране разворачивают мобильные морги»: сыктывкарец об эпидемии в США

«По всей стране разворачивают мобильные морги»: сыктывкарец об эпидемии в США

02 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Spencer Platt / «По всей стране разворачивают мобильные морги»: сыктывкарец об эпидемии в США
Местные жители паникуют

Недавно мы писали статью о Константине Каневе - обычном парне, который переехал из Сыктывкара в Вашингтон. На фоне возникшей эпидемии коронавирусной инфекции в США жизнь людей там сильно изменилась. Портал PG11.ru узнал у Константина, как обстоят дела за океаном.

Константин описывает ситуацию как очень страшную. В крупных городах США введено военное положение. Гражданин не может выходить на улицу вообще. Сейчас сыктывкарец живет в небольшом городе - Ричмонд. Однако ему кажется, что военное положение скоро доберется и до них. 

Больницы переполнены, по всей стране разворачивают мобильные морги. Недавно выступал генерал инженерных войск с заявлением, что правительство будет переоборудовать отели, школы под госпитали. Потому что так быстро, как в Китае, развернуть больничные городки не получится, - сообщает Константин.

Сыктывкарец отмечает, что в США сейчас довольно сложное финансовое положение. Все сидят без работы и ,соответственно, без денег. Правительство разрабатывает антикризисные меры, в том числе выплаты населению.

Я тоже потерял работу, хотя не должен был. Несмотря на то, что моя профессия входит в список жизненно-важных, меня сократили. Но по поводу финансов особо не волнуюсь. Все относятся с пониманием. Банки предоставляют отсрочки, арендодатели не выгоняют из дома за неуплату, - рассказывает Константин.

Молодой человек говорит, что режим самоизоляции не отличается от нашего, так как в Ричмонде смертей не так много. Однако что действительно заставляет его волноваться, это то, что люди покупают оружие и патроны в огромном количестве. 

Все действительно становится похоже на сценарий апокалипсиса. В США люди зачастую мыслят очень радикально, у многих бывают безумные идеи. А когда у сумасшедшего в руках «ствол» - становится действительно страшно, - говорит Константин.
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