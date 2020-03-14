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Из Сыктывкара в Вашингтон: как студенческая поездка изменила жизнь молодого парня

Из Сыктывкара в Вашингтон: как студенческая поездка изменила жизнь молодого парня

14 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Константина Канева / Как студенческая поездка изменила жизнь молодого парня
История провинциала из Коми , который покоряет просторы США

Бывший житель коми глубинки Константин Канев уехал покорять США. Теперь он зарабатывает 375 тысяч рублей в месяц и больше не волнуется о финансовом благополучии. В интервью порталу PG11.ru он рассказал, каким был этот путь и каково это - быть американцем.

Константин родился и вырос в селе Усть-Кулом. Как и многие молодые люди из села, он переехал в Сыктывкар и поступил в университет, чтобы получить престижную профессию. 

- Учиться в университете было тяжело. Не потому что предметы сложные, а из-за психологического давления. Я приехал из глубинки  в город и тот образ жизни, который я вел там, не получалось перенести на городские реалии. Вот в Усть-Куломе речка,банька,охота. А в городе серые дома, серые люди. Все родные далеко. Эти 2 года дались мне очень трудно в плане адаптации. Я пытался вливаться, но ничего не вышло.

У Константина была мечта - посмотреть, как же люди живут за рубежом и правда ли там «трава зеленее».

- Побудило меня к действию то, что когда я переехал из села в город, меня окружали «успешные», красивые люди. А я такой деревенщина, ничего не знаю, потерянный, не знаю, что мне делать. Неужели всю жизнь буду лапу сосать? Это разожгло во мне желание стать лучше, богаче, успешнее. Долго думал, где в России заработать деньги. Много где работал: и плотником при общежитии, и в МакДональдсе и опер отрядом руководил. К концу первого курса университета я увидел объявление о наборе в программу Work and Travel, узнал о ней, ценах. На тот момент это стоило 300 тысяч рублей. Я решил обязательно поехать и не упускать такой шанс побывать за рубежом. Целый год я зарабатывал на эту поездку, почти ничего не тратил. Настолько сильное было желание. В итоге я смог стать участником этой программы, получил визу и отправился в штаты, - рассказал молодой человек.

Парень поделился, что как только оказался в США, понял, что не хочет покидать эту страну:

- В момент, когда я получил визу, ко мне пришло осознание, что назад уже не хочу. Вообще. Когда приехал в штаты, я понял что никуда отсюда не уеду, пока не получу вид на жительство. Я не смогу жить так, как жил раньше. Сравнив жизнь в штатах и в России я понял, что мне больше подходит США. Но было очень страшно. Я хотел остаться в стране, где у меня нет ни родных, ни друзей. Очень страшно было оказаться под мостом и умереть в возрасте 35 лет. Я работал несколько месяцев по программе и все думал, как же мне остаться тут насовсем. В итоге я нашел знакомых из России, которые так же в свое время остались здесь. Они предложили работу и помощь. На самом деле люди из России здесь очень держатся друг за друга. Начинал я работать в клининговой компании. Не самая престижная работа, но она щедро оплачивалась. В неделю я зарабатывал примерно 60 тысяч рублей. О такой зарплате в России я и мечтать не мог. Это позволяло мне жить на достойном уровне и помогать родителям дома. Сдал на права, купил себе машину и колесил по всей Америке.

Сейчас Константин работает инженером-кабельщиком в компании Xfinity.  Он прокладывает интернет и телефонные линии к домам:

- Работа интересная, мне нравится. Главное, что прибыльная. Очень прибыльная.

В месяц Константин зарабатывает 375 тысяч рублей.

- В свободное время хожу на джиу джитсу, занимаюсь спортом. В скором будущем планирую поступать в университет, чтобы выучиться на тестировщика программного обеспечения, - поделился планами молодой человек.

Несмотря на высокооплачиваемую работу и перспективы, Константин все еще скучает по России:

- Очень скучаю по семье, друзьям. В России очень добрые и открытые люди.  Скучаю по дому, бане, природе. По всему остальному - нет. Я от этого и уехал.

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