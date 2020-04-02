Стало известно, как получить допвыплату к материнскому капиталу

С 1 апреля вступила в силу поддержка для семей, которые имеют право на материнский капитал. Теперь они могут подать заявку на допвылату в 5000 рублей. Сделать это можно через сайт ПФР.

Чтобы подать заявку, в разделе «Материнский (семейный) капитал необходимо найти указатель: Подать заявление: «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты». В настоящий момент ссылка не работает, и около нее есть пометка, что активной данная услуга будет с 1 апреля.

Напомним, Владимир Путин предложил поддержать семьи, имеющие право на материнский капитал, и сделать им дополнительные выплаты в размере 5000 рублей в апреле, мае и июне. На них имеют право Те семьи, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй, третий или четвертый ребенок, а также семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок.

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